Криминал

Фаната романов о расхитителях гробниц задержали за кражу древних артефактов

2 минуты чтения 17:46 | Обновлено: 17:59

В китайской провинции Хубэй в марте полиция задержала мужчину по имени Юй Нань через год после попытки продать 20 древних артефактов за четыре миллиона юаней (около 45 миллионов рублей). По словам Юя, два года назад он выкрал эти предметы из комплекса гробниц Гоцзямяо. Археологи относят эти реликвии к периоду Вёсен и Осеней (771 — 476 год до нашей эры)

Юй сообщил, что ежедневно читал приключенческие романы о расхитителях гробниц, увлекаясь этой темой все сильнее. Со временем он перешел от вымышленных сюжетов к самостоятельным исследованиям и даже обращался к уездным летописям для проверки данных.

Фото: Центральное телевидение КНР

Однажды Юй заметил новость о найденных в Гоцзямяо предметах из нефрита и бронзы и решил применить свои знания о расхищении гробниц на практике. Также он договорился со знакомым по имени Чэнь Моу о том, что он оплатит работу сообщников.

Когда Юй сумел выкрасть артефакты, он попросил человека по имени Ли найти «состоятельных покупателей». Информация о поисках Ли дошла до полиции и силовики вместе с экспертами связались с грабителями под видом покупателей.

На месте, где должна была состояться сделка, полицейские задержали Ли и еще нескольких человек. Однако Юй и его сообщник находились в другой машине и смогли уехать, когда увидели правоохранителей. Юя удалось задержать только спустя год.

В прошлом году Чэнь и еще один грабитель были приговорены к 10 годам лишения свободы и к штрафу 70 тысяч юаней на двоих (около 800 тысяч рублей). Ли суд приговорил к трем с половиной годам и штрафу. Юй пока находится в статусе обвиняемого.

Среди возвращенных предметов были четыре сосуда гуй. Число таких сосудов в захоронении говорило о статусе умершего, поэтому ученые предполагают, что в этой могиле может лежать ученый или чиновник. Ученые надеются установить личность и титул этого человека после завершения раскопок.

Позднее Юй признался, что украл еще три артефакта из другой древней гробницы в Гоцзямяо. После этого полиция задержала всех причастных к хищению и изъяла три реликвии: бронзовое копье и две нефритовые подвески.

Тайваньское издание Mirror Media отмечает, что в последнее время в Китае появилось множество романов о расхищении древних гробниц. Особенно популярна серия книг «Записки расхитителя гробниц» Сюй Лэя, которые он выпускает под псевдонимом Нань Пай Сан Шу с 2006 года.

