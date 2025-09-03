EN
Крид ответил Мизулиной и напомнил о «наигранных» поцелуях с Шаманом при школьниках

2 минуты чтения 11:25 | Обновлено: 13:02

Певец и рэпер Егор Крид ответил на угрозы главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая пожаловалась на него в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру из-за «умышленных развратных действий в отношении несовершеннолетних». Крид в ответ напомнил Мизулиной про ее отношения с недавно разведенным певцом Шаманом, с которым она «отвратительно наигранно сосалась» на глазах у школьников.

Накануне известная своими доносами провластная активистка раскритиковала прошедший на московском стадионе «Лужники» концерт Егора Крида, назвав его «голой вечеринкой». Она заявила, что получила тысячи писем от родителей школьников с жалобами на «развратные действия», которые происходили на сцене. В частности, речь идет о танцевальном номере с участием девушки, который завершился поцелуем.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

«Родители подростков шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене. Общество требует мер со стороны государства. Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ Президента „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“?» — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Крид в ответ заявил, что не считает «красиво поставленный танцевальный номер на концерте» и поцелуй с танцовщицей «развратными действиями в отношении несовершеннолетних» или подрывом «семейных ценностей нашей страны».

«Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально. Зато, я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид в своем телеграм-канале.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

По его словам, очередной донос Мизулиной — это повод «заработать себе очки и настроить народ против тех, кому завидуешь». 

«Можно еще много чего сказать про этого „безгрешного ангела“, которая возомнила себя правосудием и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так дохера чести», — написал Крид.

Тем не менее, он подчеркнул, что готов «переделать и доработать» танцевальный номер, чтобы «не давать никому возможность докопаться и изливать поток дерьма ради самопиара».

.

