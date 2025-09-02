EN
Общество

Мизулина назвала концерт Крида «голой вечеринкой»

2 минуты чтения 17:40

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала прошедший в конце августа на московском стадионе «Лужники» концерт Егора Крида «голой вечеринкой» и пожаловалась на него в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Об Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

Известная своими доносами провластная активистка считает, что во время концерта Крида совершались «умышленные развратные действия в отношении несовершеннолетних». Она утверждает, что «общество требует мер со стороны государства», к посту прикреплены семь скриншотов с сообщениями от якобы родителей школьников.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Мизулина утверждает, что получила «тысячи» писем после концерта Крида, который состоялся 30 августа. Она пишет, что во время выступления на сцене происходили «развратные действия», что вызвало «возмущение» у посетивших концерт родителей школьников. По словам Мизулиной, возрастное ограничение для посетителей концерта составляло 12+.

«Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют?» — пишет Мизулина. Она не опубликовала видео с записью фрагмента выступления, которое послужило поводом для обращения к силовикам. Доносчица считает, что его распространение в интернете признано Верховным судом России «развратными действиями».

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Донос на концерт Крида в МВД написало также провластное движение «Сорок сороков», его участники назвали выступление исполнителя «почти порнухой», которая «закладывает ценности проженных шлюх» в посетивших концерт людях. В публикации указано, что концерт якобы посетили 86 тысяч подростков, эта информация не подтверждена независимыми источниками.

«Сорок сороков» также опубликовали запись одного из фрагментов выступления Крида на концерте, который стал поводом для написания доноса. На нем видно, как артистки из группы подтанцовки исполняют танцы и имитируют поцелуй с исполнителем.

