СМИ рассказали о двух застрявших в горах россиянах

2 минуты чтения 17:04

Телеграм-каналы Mash и Shot рассказали о двух инцидентах с россиянами, которые отправились в горы. В первом случае речь идет о гиде из Сочи Сергее Мельникове, который застрял на вершине хребта Аибга, во втором — о 35-летней москвичке, которая решила подняться на Эльбрус.

О пропаже альпиниста в Сочи также сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС. По данным агентства, его ищут уже вторые сутки на высоте около 1700 метров. «Сейчас созвонился с дежурным поискового отряда, который ведет поиски Мельникова. Пока поиски не увенчались успехом», — рассказал «Матч ТВ» вице-президент Федерации альпинистов России (ФАР) Александр Пятницын.

Как пишет Shot, 58-летний Мельников повел двух туристов по маршруту в Красной поляне, который известен под названием Черничная тропа. Экскурсия началась 29 августа и была рассчитана на один день, поэтому туристы не взяли с собой ничего для ночлега. Телеграм-канал утверждает, что гид повел в горы двух человек — женщину, чье имя не уточняется, и ее отца.

На следующее утро они вернулись с маршрута без гида, заявив, что Мельников был очень уставшим и отстал от них в самом начале пути. Пока путешественники гуляли по горам, они заблудились и были вынуждены ночевать без палаток и спальников. При этом Мельников сообщил другим альпинистам, что намерен ночевать на хребте, после чего больше не выходил на связь. Сейчас он уже четвертый день находится в горах без еды и воды.

Кроме того, по данным Shot, жительница Москвы попала под камнепад во время восхождения на Эльбрус вместе с друзьями. Телеграм-канал пишет, что группа состояла из восьми человек, а ее маршрут не был зарегистрирован. Женщина получила различные травмы. Ее удалось эвакуировать и передать медикам. 

