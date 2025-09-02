EN
Экономика

Подсчитана доля убыточных компаний в России

2 минуты чтения 13:35

В первой половине этого года доля убыточных российских компаний достигла 30,4%. Это максимальный показатель с периода пандемии — в 2020 году убытки понесли 35% компаний. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Как пишет издание, о прибыли отчитались 43 тысячи российских компаний, тогда как почти 19 тысяч организаций заявили об убытках, общая сумма которых превысила пять триллионов рублей. «Известия» отмечают, что при статистических подсчетах не учитывались данные малого и среднего бизнеса, а также финансовых и государственных организаций.

«В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10–20%. Показатель в 30% — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. <…> Таким образом, нынешняя треть сигнализирует о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей, — заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Среди причин роста числа убыточных компаний эксперты назвали высокую ключевую ставку, из-за которой компании тратят больше денег на обслуживание долгов. Также на показатели повлияли рост издержек и затрат на логистику, нововведения в налоговом законодательстве и увеличение номинальных зарплат. Кроме того, в разных отраслях прибыль и убытки могут зависеть от спроса на продукцию, затрат на ЖКХ и энергоносители и модернизации оборудования.

Как утверждают в Росстате, наибольшие убытки зафиксированы в областях добычи угля, водоснабжения и утилизации отходов, а также сухопутного транспорта и научных исследований. В этих сферах с убытками столкнулись около половины компаний. Наименее убыточными отраслями оказалось производство бумаги, резиновых и пластиковых изделий, текстиля и лекарств. 

Эксперты отметили, что при текущих экономических условиях в России доля убыточных компаний будет расти. Исправить ситуацию, по их мнению, можно в частности путем снижения кредитной нагрузки. Во втором полугодии аналитики ожидают снижения ключевой ставки, благодаря чему количество убыточных компаний должно сократиться.

