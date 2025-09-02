Названы самые частые страховые случаи в поездках у мужчин и женщин

Эксперты из «Т-Страхования» и аналитического проекта T-Data проанализировали страховые запросы россиян, которые отправляются в путешествия за рубеж и внутри страны. Выяснилось, что наиболее частыми страховыми случаями у тех, кто уезжает за границу, стали падения у мужчин (71%) и нападения у женщин (65%). Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, среди других популярных страховых случаев у мужчин оказались ДТП, спортивные травмы и утрата документов, а у женщин — стихийные бедствия, проблемы с визами и отмена путешествия.

В число стран, во время поездок в которые россияне чаще всего обращаются к страховым компаниям, вошли Таиланд , Россия и Турция. Самой частой причиной обращения оказались различные заболевания. Также путешественники отправляют запросы страховщикам из-за задержек рейсов, потери багажа, травм, нанесенных животными, аварий и отказов в выдаче виз.

При распределении типов страховых случаев по странам оказалось, что в Таиланде россияне чаще всего сталкиваются с проблемами из-за болезней и травм, а в России — с задержками рейсов. В то же время те, кто отправляются в путешествие на Кипр, в Черногорию, Казахстан, Малайзию и Армению, реже других обращаются в страховые компании в связи с травмами. Однако аналитики отметили, что эти направления выбирают меньше всего туристов.

Медицинская помощь чаще всего требуется россиянам, путешествующим по Вьетнаму, Таиланду, Кипру, Индии, Малайзии и Индонезии. Там туристы сталкиваются с такими заболеваниями, как ОРВИ, ротавирусные инфекции и отравления, а также с головными болями.

В России путешественники чаще всего запрашивают компенсации из-за потери багажа. При этом самые большие страховые выплаты они обычно получают в США, Швейцарии, Австрии и Израиле.

