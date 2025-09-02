EN
Общество

Названы самые частые страховые случаи в поездках у мужчин и женщин

2 минуты чтения

Эксперты из «Т-Страхования» и аналитического проекта T-Data проанализировали страховые запросы россиян, которые отправляются в путешествия за рубеж и внутри страны. Выяснилось, что наиболее частыми страховыми случаями у тех, кто уезжает за границу, стали падения у мужчин (71%) и нападения у женщин (65%). Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, среди других популярных страховых случаев у мужчин оказались ДТП, спортивные травмы и утрата документов, а у женщин — стихийные бедствия, проблемы с визами и отмена путешествия. 

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

В число стран, во время поездок в которые россияне чаще всего обращаются к страховым компаниям, вошли Таиланд , Россия и Турция. Самой частой причиной обращения оказались различные заболевания. Также путешественники отправляют запросы страховщикам из-за задержек рейсов, потери багажа, травм, нанесенных животными, аварий и отказов в выдаче виз. 

При распределении типов страховых случаев по странам оказалось, что в Таиланде россияне чаще всего сталкиваются с проблемами из-за болезней и травм, а в России — с задержками рейсов. В то же время те, кто отправляются в путешествие на Кипр, в Черногорию, Казахстан, Малайзию и Армению, реже других обращаются в страховые компании в связи с травмами. Однако аналитики отметили, что эти направления выбирают меньше всего туристов.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Медицинская помощь чаще всего требуется россиянам, путешествующим по Вьетнаму, Таиланду, Кипру, Индии, Малайзии и Индонезии. Там туристы сталкиваются с такими заболеваниями, как ОРВИ, ротавирусные инфекции и отравления, а также с головными болями.

В России путешественники чаще всего запрашивают компенсации из-за потери багажа. При этом самые большие страховые выплаты они обычно получают в США, Швейцарии, Австрии и Израиле.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
