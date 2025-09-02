EN
EN
Общество

Россияне оценили свою готовность встречаться с женщиной с более крупным доходом

2 минуты чтения 16:06

Шесть из десяти российских мужчин выразили готовность строить отношения с женщиной с более высокой зарплатой. А 65% россиянок согласны встречаться с мужчиной с меньшим доходом. Об этом говорится в исследовании провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам, большую гибкость в этом вопросе демонстрируют представители «поколения цифры» — там только 6% мужчин категорически против отношений в неравных финансовых условиях. При этом в поколениях «оттепели» и «застоя» не готовы к ним уже 33%. В целом 20% мужчин придерживаются традиционного патриархального сценария и считают, что более высокий заработок женщины подрывает их статус.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Опрос показал, что женщины также проявляют готовность к финансовому неравенству. Так, 65% россиянок согласны встречаться с мужчиной, зарабатывающим меньше. А среди тех, кого ВЦИОМ называет «младшими миллениалами» (1992-2000) таких 77%. И лишь 18% ответили, что не готовы к такому развитию событий. Молодые женщины и респондентки с устойчивым доходом чаще поддерживают партнерскую модель.

По данным социологов, в российском обществе ожидание «мужчина — главный добытчик» пока сохраняется, но размывается. Так, 29% россиян уверены, что именно мужчина должен обеспечивать семью, 15% называют оплату жилья его обязанностью, еще 10% — заботу о детях. При этом 17% опрошенных считают, что у мужчины нет расходов, которые он обязан покрывать — среди молодежи с этим согласен каждый четвертый.

Еще один блок исследования посвящен разрыву отношений из-за денег. Выяснилось, что абсолютное большинство мужчин (более 80%) заявили, что никогда не прекращали отношения из-за низкого заработка женщины. Среди женщин такой опыт есть у 8%, а среди старших миллениалок — у 14%. Чаще других отношения из-за финансов прерывали респонденты с низким уровнем дохода (10% против 4% среди обеспеченных).

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

По оценке ВЦИОМ, для женщин деньги остаются индикатором надежности и стабильности, но по мере роста личной финансовой автономии их роль снижается. Для мужчин доход теснее связан с идентичностью и ощущением собственной роли. Молодые поколения — более гибкие. Для них важнее совместимость и равноправие, чем традиционный сценарий «мужчина — добытчик».

