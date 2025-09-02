EN
Общество

Российским учителям посоветовали убрать из речи некоторые слова

2 минуты чтения 18:21

Преподавателям в российских школах рекомендовали не использовать некоторые слова. Об этом пишет медиа «Осторожно, новости».

В методических материалах об особенностях образования на новый учебный год учителям посоветовали отказаться от употребления терминов «гендер», «толерантность», «буллинг» и «домашнее насилие». Вместо них предлагается использовать другие формулировки. «Гендер» заменить на «пол», «толерантность» — на «уважение» или «дружбу между народами», а «буллинг» и «домашнее насилие» — на «издевательство» или «психологическое насилие».

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Как отмечает «Осторожно, новости», такие рекомендации закреплены в приказе Минпросвещения, вступившем в силу с сентября 2025 года. Один из разъясняющих видеороликов был опубликован Краснодарским научно-методическим центром, в нем прямо говорится, что «“гендер” и “гендерные особенности” уходят» и что теперь следует говорить «пол».

Антрополог Александра Архипова опубликовала в соцсетях жалобу учителя из Вологды. По его словам, на традиционном педсовете директор школы объявил, что теперь на уроках необходимо воздерживаться от употребления этих слов.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что инициатива связана с поправками к федеральным основным общеобразовательным программам (ФООП). Минпросвещения объяснило ее необходимостью «привести содержание программ в соответствие с государственной политикой и нормами закона».

ФООП определяют единые для всех школ учебные планы, методические материалы и результаты обучения. В документах слова «гендер» и «толерантность» встречались, например, в программах по физкультуре и национальной литературе, а «буллинг» и «домашнее насилие» — в курсе ОБЖ. Теперь их заменят на более «понятные и нейтральные формулировки», говорится в публикации.

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
Интернет и мемы2 минуты чтения

Эксперты отмечают, что такие изменения вряд ли напрямую повлияют на уроки. Преподаватель русского языка и права Всеволод Луховицкий считает, что школьники с ФООП вообще не сталкиваются, а учителя используют их редко. По его словам, важнее формулировки в учебниках и пособиях. Профессор Института образования ВШЭ Олег Федоров назвал происходящее «игрой в слова» и предположил, что ведомство избавляется от терминов из-за их негативной окраски в общественном дискурсе.

