Названы любимые вина россиян

Аналитики онлайн-кинотеатра Kion расспросили россиян об их предпочтениях в винах. Исследование приурочили к выходу сериала «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе, Мариной Зудиной и другими актерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В исследовании сказано, что половина респондентов отдают предпочтение красному вину. Среди мужчин и женщин доля любителей этого вида вина составляет 63% и 40% соответственно. Белое вино выбирают только 28% россиян, а игристое — 18%.
Опрос показал, что россияне предпочитают в основном полусладкие вина — так ответили 42% респондентов. Любителями сухих и полусухих вин оказались 29% и 23% опрошенных соответственно, а сладкому вину отдали предпочтение только 13%. При этом среди жителей Москвы и Петербурга эти показатели оказались другими: там около половины респондентов выбирают сухие вина.
Кроме того, чуть более трети россиян обычно покупают вина, произведенные в России. Любителями европейских, азиатских и африканских напитков оказались 14% опрошенных, в то время как 5% выбирают вина из Нового Света — Америки, Австралии и Океании. Еще треть респондентов заявили, что при выборе вина они не обращают внимание на географию.
При этом в Москве и Петербурге доля тех, кто отдает предпочтение винам Старого и Нового Света оказалась выше. Также жители Петербурга с меньшим энтузиазмом покупают вина отечественного производства.
Самыми популярными среди россиян сортами винограда оказались шардоне, совиньон блан и мерло. Москвичи в основном предпочитают пино гри, рислинг, совиньон блан и шардоне.
«Коммерсантъ» пишет, что в среднем идеальным вином по России считается произведенное внутри страны красное полусладкое.