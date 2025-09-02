EN
Общество

Россияне увидят полное лунное затмение

2 минуты чтения 18:37

Россияне смогут увидеть полное лунное затмение 7 сентября. Его можно будет наблюдать на всей территории страны, сообщила ТАСС руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. По ее словам, россияне смогут увидеть затмение там, где будет безоблачная погода.

Отмечается, что затмение начнется около половины седьмого вечера по московскому времени. Его теневая фаза продлится чуть менее полутора часов, достигнув пика в 21:12. Помимо России затмение, которое совпадает с полнолунием, можно будет увидеть из Антарктиды, Азии, Африки, Океании и Европы. 

Доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что затмение можно будет увидеть «невооруженным глазом». «В Москве в середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над юго-восточным горизонтом столицы. Верхний край Луны потемнеет и приобретет красновато-бурый оттенок», — добавила Кошман.

Кроме того, старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко рассказала Агентству городских новостей «Москва», что 7 сентября россияне также смогут увидеть на небе Сатурн, который будет находиться восточнее Луны. Издание отмечает, что следующее полное лунное затмение произойдет 3 марта будущего года, но его смогут увидеть только жители восточных регионов России. Видимое из Москвы затмение случится только 31 декабря 2028 года.

В марте этого года москвичи наблюдали частичное солнечное затмение — в это время Луна закрывает Солнце, и оно «превращается в месяц». Следующее такое затмение должно произойти 21 сентября.

