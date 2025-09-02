Максим Кац обвинил Латынину и Светова в оправдании действий Путина

Политик Максим Кац заявил, что блогеры Юлия Латынина и Михаил Светов оправдывают действия Владимира Путина и создают ему образ, не имеющий отношения к действительности. Об этом Кац рассказал в ролике, вышедшем на его YouTube-канале.

По мнению Каца, Латынина и Светов не имеют отношения к распространению российской пропаганды, однако участвуют в «галлюцинаторной заочной дискуссии» о мыслях и планах Путина, которые не соотносятся с реальными действиями Кремля. Кац относит критикуемых журналистов к «базированным».

Кац считает, что Латынина находится в «изумительном мире», где Путин хочет мира, а ему препятствуют все остальные — от президента Украины Владимира Зеленского до «русских либералов». Политик отмечает, что попытки оправдать Путина создают образ «виртуального Путина», которых хочет заключить мирное соглашение с Украиной. Реальный же Путин продолжает вести боевые действия.

«Все оправдания для Путина придумывают люди, не имеющие никакого отношения ни к нему, ни к официальной даже российской пропаганде, которая тоже невероятно оптимистична и бодра», — считает Кац. Светов, по словам Каца, утверждает, что Путин не желает применения насилия.

Причины таких высказываний Светова и Латыниной, по мнению Каца, могут заключаться в том, что их аудитория устала от однотипных высказываний, а сами спикеры почувствовали себя «мыслителями, создателями смыслов». Кац считает, что критикуемые им блогеры не смогли найти новые смыслы после начала российского полномасштабного вторжения и устали повторять одни и те же тезисы про причины его начала, а аудитория потребовала альтернативных ответов.

«Кто в лес, кто по дрова, кто про Путина в холодильнике стал рассказывать, кто про вечно наступающее и уже берущее Москву и даже Питер ВСУ, а кто вот про милосердного желающего мира Путина, с которым просто все не так общаются, не ценят его и потому не могут с ним договориться, а он-то хочет», — считает Кац.

Политик заявил, что понимает желание обсуждать новые темы, однако призвал помнить об «адекватном взгляде на происходящие события» и причинах начала российско-украинского конфликта.