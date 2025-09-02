Назван необходимый россиянам для ипотеки уровень дохода

Средняя зарплата почти в половине российских регионов не позволяет жителям взять семейную ипотеку, выяснили эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право», которые изучили данные Росстата о средней зарплате по регионам в прошлом году и данные Минстроя о стоимости квадратного метра жилья в середине 2025 года.

Эксперты выяснили, что в 39 регионах из 83 семья со средним доходом не может приобрести в ипотеку квартиру площадью 50 квадратных метров. Также ипотека оказалась слишком дорогой для жителей аннексированных Крыма и Севастополя.

Среди субъектов с наименьшей доступностью льготной ипотеки оказались Краснодарский край, Приморский край, Калининградская, Белгородская, Амурская, Ростовская, Ленинградская, Московская, Самарская, Свердловская и Тюменская области, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Калмыкия.

Во многих регионах действует ограничение на льготную ипотеку в шесть миллионов рублей, и этой сумму не хватает для покупки квартиры средней площади, отмечает директор исследовательского центра Венера Шайдуллина. Например, в Краснодарском крае квартира площадью 50 квадратных метров стоит около 9,6 миллиона рублей. Чтобы приобрести такую недвижимость, заемщики вынуждены вносить существенный первоначальный взнос.

В среднем по России квадратный метр недвижимости стоит 200 тысяч рублей, сообщил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. Квартира в Москве площадью 50 квадратных метров в среднем стоит 13-16 миллионов рублей, а в России вообще — 9-10 миллионов.

«Если рассматривать ипотеку на 20 лет по льготной программе с первоначальным взносом 20%, то ежемесячный платеж будет на уровне 50–55 тыс. рублей. Это 50% от номинальной зарплаты в России. При этом мы понимаем, что если речь о семейной ипотеке, то достаточно часто в семье один работающий человек, а это существенная нагрузка на семейный бюджет», — рассказал Шавнев.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предполагает, что в ближайшее время средняя ставка по ипотеке может снизиться до 23% из-за снижения ключевой ставки Центробанка. По его подсчетам, это позволит брать ипотеку россиянам с доходом от 300 тысяч рублей в месяц.

«По ставке по ипотеке 23% нужно иметь доход минимум 150−200 тысяч на оплату только ставки. Значит, ипотеку могут брать люди, у которых доход 300 минимум, а то и 400 тысяч», — сказал Остапкович.

Эксперт отметил, что ставку по ипотеке можно снизить с помощью крупного первичного взноса. Например, в случае обмена старой квартиры на новую, более дорогую.