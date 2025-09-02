EN
Большинство россиян затруднились назвать достижения страны за последние годы с Путиным

2 минуты чтения 13:09

Провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян о гордости за страну. Больше половины респондентов (51%) затруднились ответить на вопрос о том, были ли в России за последние 10-15 лет значимые достижения.

Конкретные успехи смогли назвать только 42% участников опроса, а еще 7% респондентов заявили об отсутствии каких-либо достижений.

Среди успехов россияне называли развитие промышленности и здравоохранения, строительство жилья, внутреннюю политику, борьбу с бедностью и даже экономический рост. При этом 6% респондентов успехом считают аннексию Крыма и строительство Крымского моста. 

Еще 3% опрошенных отнесли к достижением оккупацию и «присоединение» украинских регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и «защиту Донбасса» в целом, — а также полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Также 3% участников опроса считают достижением то, что с Россией стали считаться на мировой арене или даже бояться. Столько же  считают успехом вакцину от коронавируса и поддержку населения в этот период.

Олимпиадой в Сочи по-прежнему гордятся 2% респондентов, столько же назвали успехом Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Гордость у 90% россиян вызывает история страны, 87% гордятся природными запасами, 79% — сильной армией, 78% — российским спортом, 74% ответили, что предметом для гордости является позиция России на международной арене. А вот на вопрос гордитесь ли вы уровнем жизни в стране 48% респондентов ответили «скорее нет», 40% — «скорее да», 12% участников опроса затруднились дать свою оценку.

