EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Назван самый безопасный регион России

2 минуты чтения 08:36

Самым безопасным российским регионом в 2024 году стал Чукотский автономный округ. Об этом, как передает РИА «Новости», свидетельствует официальная статистика российского министерства внутренних дел.

В топ-5 регионов России с самыми низкими показателями преступности также вошли Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Магаданская область и Чечня. Так, по официальным данным, в прошлом году в Чукотском автономном округе было зарегистрировано 865 преступлений, в Ненецком автономном округе —877, далее с большим отрывом следует Ингушетия, где в 2024 году было зафиксировано 1938 преступлений, а замыкают пятерку самых безопасных российских регионов Магаданская область с 2499 преступлениями и Чечня, где за прошлый год зарегистрировано 2583 преступления.

При этом, как следует из статистики МВД, наибольшее количество преступлений в 2024 году было зафиксировано в Центральном федеральном округе — более 418 тысяч. Всего же, по данным силовиков, в прошлом году по всей стране было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

В конце августа было опубликовано исследование, проведенное доктором политических наук, деканом факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павлом Селезневым, по результатам которого самыми привлекательными для переезда российскими городами стали Калининград, Новороссийск и Ярославль.

Кроме упомянутых, в десятку самых привлекательных для переезда городов вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. При этом Москва заняла лишь 11 место.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра