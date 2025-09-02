Назван самый безопасный регион России

Самым безопасным российским регионом в 2024 году стал Чукотский автономный округ. Об этом, как передает РИА «Новости», свидетельствует официальная статистика российского министерства внутренних дел.

В топ-5 регионов России с самыми низкими показателями преступности также вошли Ненецкий автономный округ, Ингушетия, Магаданская область и Чечня. Так, по официальным данным, в прошлом году в Чукотском автономном округе было зарегистрировано 865 преступлений, в Ненецком автономном округе —877, далее с большим отрывом следует Ингушетия, где в 2024 году было зафиксировано 1938 преступлений, а замыкают пятерку самых безопасных российских регионов Магаданская область с 2499 преступлениями и Чечня, где за прошлый год зарегистрировано 2583 преступления.

При этом, как следует из статистики МВД, наибольшее количество преступлений в 2024 году было зафиксировано в Центральном федеральном округе — более 418 тысяч. Всего же, по данным силовиков, в прошлом году по всей стране было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

В конце августа было опубликовано исследование, проведенное доктором политических наук, деканом факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павлом Селезневым, по результатам которого самыми привлекательными для переезда российскими городами стали Калининград, Новороссийск и Ярославль.

Кроме упомянутых, в десятку самых привлекательных для переезда городов вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. При этом Москва заняла лишь 11 место.