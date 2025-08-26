EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Стали известны самые популярные для переезда города России

2 минуты чтения 08:48

Самыми привлекательными для переезда городами России стали Калининград, Новороссийск и Ярославль. Об этом, как пишет РИА «Новости», говорят результаты исследования, проведенного доктором политических наук, деканом факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павлом Селезневым.

«Исследование миграционных потоков — намерений переселиться или купить недвижимость — проводится в городах с населением более 250 тысяч человек. Лидируют по миграционной привлекательности Новороссийск, Калининград и Ярославль, замыкают список Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк», — говорится в исследовании.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Кроме упомянутых, в десятку самых привлекательных для переезда городов вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. При этом Москва заняла лишь 11 место.

В столице, кроме большого числа желающих там поселиться или купить недвижимость, существует и значительный обратный миграционный поток, состоящих из людей, планирующих переехать оттуда в другие российские города. Большинство из них, как отмечается в исследовании, приехали в Москву на заработки и не планируют оставаться там жить на постоянной основе.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

«Мы исходим из того, что за качество жизни люди «голосуют ногами», перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей», — объяснил свой подход автор исследования.

Он также сообщил, что оно проводилось в текущем году в три волны, а в общей сложности в нем приняли участие почти 12 тысяч человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно