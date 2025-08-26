Стали известны самые популярные для переезда города России

Самыми привлекательными для переезда городами России стали Калининград, Новороссийск и Ярославль. Об этом, как пишет РИА «Новости», говорят результаты исследования, проведенного доктором политических наук, деканом факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павлом Селезневым.

«Исследование миграционных потоков — намерений переселиться или купить недвижимость — проводится в городах с населением более 250 тысяч человек. Лидируют по миграционной привлекательности Новороссийск, Калининград и Ярославль, замыкают список Нижневартовск, Якутск и Новокузнецк», — говорится в исследовании.

Кроме упомянутых, в десятку самых привлекательных для переезда городов вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. При этом Москва заняла лишь 11 место.

В столице, кроме большого числа желающих там поселиться или купить недвижимость, существует и значительный обратный миграционный поток, состоящих из людей, планирующих переехать оттуда в другие российские города. Большинство из них, как отмечается в исследовании, приехали в Москву на заработки и не планируют оставаться там жить на постоянной основе.

«Мы исходим из того, что за качество жизни люди «голосуют ногами», перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей», — объяснил свой подход автор исследования.

Он также сообщил, что оно проводилось в текущем году в три волны, а в общей сложности в нем приняли участие почти 12 тысяч человек.