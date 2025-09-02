СМИ: российская авиакомпания может прекратить полеты после проверки

Иркутская авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты после проверки Ространснадзора, сообщают «Известия». В июле самолет «Ангары» Ан-24 потерпел крушение в Тынде Амурской области, все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Ространснадзор обнаружил, что более половины авиапарка «Ангары» эксплуатируется с нарушениями требований безопасности. «Несмотря на грубые нарушения требований безопасности и временного запрета полетов 18 воздушных судов (из 28 эксплуатируемых авиакомпанией), необходимые выводы авиакомпания “Ангара” не сделала», — сказано в письме руководителя Ространснадзора Виктора Гулина на имя главы Росавиации Дмитрия Ядрова, с которым ознакомились «Известия».

Авиакомпания лишиться сертификата на эксплуатацию самолета на коммерческих рейсах, если он не прошел техническое обслуживание, отметили в Ространснадзоре. Однако Росавиация пока не приняла решение о прекращении работы «Ангары».

Источник в Росавиации сказал «Известиям», что ведомство рекомендовало компании повысить уровень безопасности полетов. Чиновники пока продолжают анализировать деятельность компании.

Разбившийся в июле Ан-24 «Ангары» выполнял рейс из Хабаровска в Тынду через Благовещенск. При заходе на второй круг самолет разбился, погибли шесть членов экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. Фюзеляж судна обнаружили в 16 километрах от Тынды на склоне горы.

Следователи рассматривают версии, что причиной крушения стала техническая неисправность или ошибка экипажа в сложных погодных условиях. В районе места крушения в тот день была низкая облачность.