Жданов рассказал о причинах своего ухода из ФБК

Иван Жданов, занимавший до 1 сентября должность директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал о причинах своего ухода из организации. Интервью с ним опубликовала «Медуза».

Он заявил, что решение о его отставке приняли Леонид Волков и Мария Певчих. По словам Жданова, они не назвали причин, которые привели к его уходу из ФБК. Политик также рассказал о наличии «политических и стилистических» разногласий между ним, Волковым и Певчих, которые не позволили ему остаться в команде ФБК на другой позиции.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

Жданов согласился с мыслью о том, что ФБК находится в идейном и организационном кризисе — он заявил о том, что проекту пришлось сокращать свой штат на протяжении последних нескольких месяцев. Политик считает, что команда ФБК «недостаточно обсуждала» происходящее в организации.

Бывший директор ФБК уточнил, что решение об отставке «принималось без него». Разногласия с Волковым и Певчих он проиллюстрировал примером спора о необходимости создания политической партии. Жданов, по его словам, выступал за ее создание для объединения людей в России и эмиграции для работы над тем, чтобы россияне не шли на войну с Украиной или возвращались с нее. Другие лидеры ФБК не считали эту задачу приоритетной, отметил Жданов.

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

Политик заявил, что его увольнение не связано с отменой концерта памяти Алексея Навального, который должен был состояться в конце июня 2025 года. Жданов заявил, что ФБК «принял рискованные решения, которыми путинская власть в конечном итоге воспользовалась» в ответ на вопрос об ответственном за утечки баз данных сторонников Навального, которые привели к возбуждению против них уголовных дел в России.

Он заявил, что ФБК «плохо» занимался политической работой с эмигрантами и перестал делить россиян на уехавших и оставшихся лишь в последний год. Он согласился с тем, что противостояния внутри оппозиции отталкивают от нее людей. Политик заявил о своем несогласии с тезисом о том, что ФБК «захвачен Волковым». Он отметил, что такой «захват» в будущем может состояться, а вероятность этого события зависит от нового директора Фонда Владислава Романцова.