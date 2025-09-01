Школьница умерла на линейке

В поселке Октябрьский Ульяновской области во время школьной линейки скончалась 12-летняя девочка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местные органы власти.

По данным администрации Чердаклинского района, школьница потеряла сознание во время мероприятий на открытом воздухе, приуроченных к началу нового учебного года. По словам очевидцев, сначала ей дали воды, затем отвели в школьный медпункт, а затем доставили в больницу, но спасти девочку не удалось. Смерть ребенка подтвердили в Следственном комитете.

Официальная причина смерти будет озвучена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Однако на данный момент известно, что у девочки был установлен кардиостимулятор из-за порока сердца. Она также официально состояла на учете как инвалид.

По предварительной информации, причиной трагедии стало сочетание хронического заболевания и духоты во время линейки. В Ульяновской области первого сентября, согласно прогнозу погоды, до +30°С жары и солнечно.

Проверку проводит также районная прокуратура. «Прокуратура Чердаклинского района Ульяновской области в связи со смертью ребенка-инвалида, произошедшей сегодня, 1 сентября 2025 года, во время торжественной линейки в МОУ «Октябрьский сельский лицей», организовала проверку соблюдения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей», сообщается в телеграм-канале ведомства.

В мае этого года стало известно о гибели 13-летней школьницы в спортивной школе во время тренировки по легкой атлетике. В голову ребенка попал копьем другой ученик. Через несколько дней девочка скончалась в больнице от полученных травм.