Общество

Россияне выбрали самого умного персонажа отечественных мультфильмов

2 минуты чтения 18:49

Самым умным персонажем из отечественных мультфильмов оказался Удав из «38 попугаев», сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на результаты исследования «Союзмультфильма» и медиахолдинга Rambler & Co.

В тройку самых умных персонажей также вошли кот Матроскин из «Простоквашино» и Петя из «Приключений Пети и Волка». В исследовании приняли участие 45 тысяч человек, их также спрашивали о черте, которую они хотели бы перенять у персонажа, и о качествах идеального героя мультфильма.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

За Удава проголосовали 26% опрошенных, почти столько же за Матроскина (25%), за Петю — 13%. Большинство респондентов захотели перенять у Удава спокойствие и мудрость, а у Матроскина — практичность и хозяйственность.

По мнению опрошенных, больше всего мультфильмы научили их различать добро и зло на понятных примерах, так ответили 32%. Пятая часть респондентов после просмотра отечественных мультиков научилась ценить дружбу и взаимовыручку, 16% — научились находчивости и чувству юмора в сложных ситуациях.

Идеальный герой мультфильма должен уметь сопереживать и помогать, считают россияне — так ответили 26%. Смекалку, любознательность, нестандартное мышление отметили 14%, еще 20% рассказали о необходимости честности и порядочности. Самым часто пересматриваемым мультфильмом среди россиян стал «Ну, погоди», его назвали 59% респондентов.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Также авторы исследования задавали вопрос о необходимости включения мультфильмов в школьную программу. Согласились с тем, что это стоит сделать, лишь 30% респондентов — они посчитали их «готовыми уроками доброты, морали и дружбы». 34% опрошенных заявили, что мультфильмы следует показывать во внеучебное время — во время каникул или на продленке.

Ранее россияне рассказали, что используют героев мультфильмов для того, чтобы давать имена своим роботам-пылесосам. В числе самых популярных оказались Нафаня и Кузя, герои мультсериала «Домовенок Кузя».

