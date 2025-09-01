В соцсетях обсуждают поколение зиллениалов

Микропоколение зиллениалов — это люди, которые родились на стыке поколений миллениалов и зумеров и по сути не относятся ни к одному из них. В сети сейчас обсуждают их плюсы и минусы.

Зиддениалы или, как их еще называют, зенниалы родились, по одним оценкам, между 1995 и 2000 годом, а по другим — в промежутке с 1993 по 1998 год. До них, согласно теории поколений, идут миллениалы (1988–1995 годы), а после — зумеры (2001–2008 годы).

Ключевая особенность зиллениалов заключается в том, что они родились в переходный период. Интернет для них никогда не был в диковинку, но при этом они застали время, когда жизнь еще не была полностью оцифрована. Среди ярких представителей этого поколения РБК называет актера Тома Холланда, актрису и певицу Зендею, а также певиц Билли Айлиш и Сабрину Карпентер.

Для зиллениалов учеба превратилась в пространство новых форматов. Именно они одними из первых начали совмещать занятия в аудиториях с онлайн-курсами и бесплатными образовательными видео на YouTube.

В карьере представители этого микропоколения ценят гибкость. Они предпочитают сочетать удаленную работу с очными встречами по необходимости. Зиллениалы умело пользуются технологиями и легко переключаться между задачами и проектами, отмечает РБК. При этом особое внимание, как подчеркивается, представители этого поколения уделяют развитию «soft skills» — критическому мышлению, эмоциональному интеллекту и эффективным коммуникациям.

РБК пишет, что в детстве зиллениалы застали VHS-кассеты и СD-диски, но по мере развития технологий быстро переключились на Spotify и ролики в TikTok. Это поколение следит за культовыми фильмами вроде «Матрицы и Криминального чтива» и в то же время не пропускает современные новинки кинематографа.

Зиллениалы воспринимают социальную ответственность как неотъемлемую часть своей жизни, часто участвуют в экологических проектах и критикуют различные институции. Для этого поколения характерно участие в политических кампаниях и использование соцсетей как инструмента для обмена мнениями.

Во время шопинга зиллениалы могут купить что-то онлайн, но не отказываются от привычки опробовать товар оффлайн перед оплатой. Также они стараются развивать финансовую грамотность, зная об опыте родителей во время кризиса в 2008 году в России.

При этом зиллениалам свойственна повышенная тревожность. РБК связывает это с резкой цифровизацией мира в 2010-х годах и появлением идеализированных образов в соцсетях. В то же время это поколение редко говорит напрямую о депрессии и выгорании и исследуют возможности самопощи.