EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В соцсетях обсуждают поколение зиллениалов

2 минуты чтения 18:10

Микропоколение зиллениалов — это люди, которые родились на стыке поколений миллениалов и зумеров и по сути не относятся ни к одному из них. В сети сейчас обсуждают их плюсы и минусы.

Зиддениалы или, как их еще называют, зенниалы родились, по одним оценкам, между 1995 и 2000 годом, а по другим — в промежутке с 1993 по 1998 год. До них, согласно теории поколений, идут миллениалы (1988–1995 годы), а после — зумеры (2001–2008 годы).

Ключевая особенность зиллениалов заключается в том, что они родились в переходный период. Интернет для них никогда не был в диковинку, но при этом они застали время, когда жизнь еще не была полностью оцифрована. Среди ярких представителей этого поколения РБК называет актера Тома Холланда, актрису и певицу Зендею, а также певиц Билли Айлиш и Сабрину Карпентер.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Для зиллениалов учеба превратилась в пространство новых форматов. Именно они одними из первых начали совмещать занятия в аудиториях с онлайн-курсами и бесплатными образовательными видео на YouTube.

В карьере представители этого микропоколения ценят гибкость. Они предпочитают сочетать удаленную работу с очными встречами по необходимости. Зиллениалы умело пользуются технологиями и легко переключаться между задачами и проектами, отмечает РБК. При этом особое внимание, как подчеркивается, представители этого поколения уделяют развитию «soft skills» — критическому мышлению, эмоциональному интеллекту и эффективным коммуникациям.

РБК пишет, что в детстве зиллениалы застали VHS-кассеты и СD-диски, но по мере развития технологий быстро переключились на Spotify и ролики в TikTok. Это поколение следит за культовыми фильмами вроде «Матрицы и Криминального чтива» и в то же время не пропускает современные новинки кинематографа.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Зиллениалы воспринимают социальную ответственность как неотъемлемую часть своей жизни, часто участвуют в экологических проектах и критикуют различные институции. Для этого поколения характерно участие в политических кампаниях и использование соцсетей как инструмента для обмена мнениями.

Во время шопинга зиллениалы могут купить что-то онлайн, но не отказываются от привычки опробовать товар оффлайн перед оплатой. Также они стараются развивать финансовую грамотность, зная об опыте родителей во время кризиса в 2008 году в России.

При этом зиллениалам свойственна повышенная тревожность. РБК связывает это с резкой цифровизацией мира в 2010-х годах и появлением идеализированных образов в соцсетях. В то же время это поколение редко говорит напрямую о депрессии и выгорании и исследуют возможности самопощи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра