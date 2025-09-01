EN
В соцсетях появились видео с разрезавшими свои рты подростками

2 минуты чтения 15:45

В социальной сети TikTok набирает популярность новый тренд — подростки надрезают себе уголки губ, чтобы их улыбка стала шире. На это явление, в частности, обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Жесть. В тиктоке подростки снимают видео, как они разрезают уголки губ, чтобы сделать рот визуально шире», — написала она в своем телеграм-канале. 

На одном из роликов, которые опубликовала Мизулина, представительница поколения Альфа показывает результат такой «процедуры». На видео у девушки распухшие губы, а уголки заклеены пластырем. 

Некоторые российские СМИ называли новый тренд «улыбкой Джокера». Тем временем врачи предупреждают, что самостоятельное проведение подобной процедуры к тому же в домашних условиях может нести существенные риски для здоровья.

«Данная процедура несет мало эстетических плюсов, но может иметь негативные последствия: рубцевание и инфицирование, подтекание слюны, опасность травмирования сосудов и близлежащих нервов», — пояснила «Краснодарским известиям» врач-дерматолог, косметолог Бэлла Джанчатова. 

В результате подобных действий могут также развиться инфекции, а повреждение кровеносных сосудов может привести к достаточно интенсивным кровотечениям, которые сложно остановить, рассказала В результате таких действий могут развиться инфекции, рассказала «Газете.ру» врач-дерматолог Ольга Авдейкина. 

Современная косметология предлагает похожую услугу, которая называется «корнер-лифтинг». Ее рекомендуют делать людям в возрасте, у которых уголки губ опустились из-за чего лицо выглядит недовольным или угрюмым. Судя по описаниям в сети, хирург «удаляет часть кожи над уголками рта, затем иссекает часть круговой мышцы, ушивает рану».

Весной этого года в TikTok завирусился другой опасный тренд, который, как сообщалось, запустил дерматолог из Нью-Йорка. Он предложил своим подписчикам стянуть уши канцелярскими резинками, утверждая, что это моможет и избавиться от отеков и подтянуть лицо. 

Тогда дерматолог из Аризоны Брук Джеффи назвала метьод н етолько «неэффективным», но и «небезопасным». Она добавила, что нет причин считать, что этот способ действительно хорошо помогает от отеков.

