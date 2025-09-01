Навальная рассказала о новом директоре ФБК

Вдова погибшего в заключении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Юлия сообщила о смене директора организации. Им стал Влад Романцов. Об этом она написала в своих соцсетях, пошутив, что помнит его «еще вот такусеньким».

«Мы с ним познакомились, когда вместе ходили в 2014 году по квартирам и собирали подписи за выдвижение в МГД Любы Соболь. Легенда гласит, что он меня запомнил, потому что я ему все время говорила, что сейчас мы подписи соберем — и обязательно нужно будет сделать селфи, чтобы агитировать больше людей приходить и собирать подписи», — говорится в сообщении Навальной.

Она отметила, что бывший тогда студентом Романцов запомнился ей как очень серьезный и ответственный. Позже он начал работать в ФБК, совмещая это с учебой, и со временем стал IT-директором Фонда.

«А вот сегодня — новое назначение. Он стал директором Фонда. Я его поздравляю и еще очень надеюсь, что вы его тоже тепло встретите. Быть директор ФБК — непростая должность: много дел, много ответственности, все шишки на тебя летят. Но я уверена, что Влад справится, а мы его все обязательно поддержим», — написала Навальная.

Бывший директором ФБК до сих пор Иван Жданов прокомментировал свою отставку. «За 12 лет я прошел путь от юриста до директора. Это был огромный и ответственный путь рядом с Алексеем Навальным. Мы успели многое: Новосибирск, Барвиха, Мосгордума. Вся Москва сначала голосовала, потом защищала свой выбор. Мы создавали партию, работали сутками: горячие линии, суды, жалобы — защищали людей и боролись с несправедливостью», — написал он в своем телеграм-канале.

Жданов добавил, что в ФБК «осталось много замечательных людей», с которыми он «прошел огромный путь». По его словам, он продолжит работу «самостоятельно и независимо», в частности, будет вести канал «Самое важное». Он также отметил, что ФБК без Алексея Навального «это совсем другое» и пообещал рассказать о причинах своего ухода из организации позже.