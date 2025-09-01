Мужчине с инвалидностью пришлось заползать в больницу на четвереньках

Пациент с инвалидностью из Саратовской области был вынужден заползти на четвереньках в здание больницы — в заведении не оказалось пандуса и инвалидных колясок, сообщает Ксения Собчак со ссылкой на местные телеграм-каналы.

На опубликованном видео заметно, что рядом с мужчиной находится женщина из медицинского персонала — она не помогает пациенту. Медиа «Подъем» сообщает, что областной Минздрав «взял на контроль» ситуацию и проводит проверку.

Инцидент, по данным Собчак, произошел 31 августа около здания Саратовской областной инфекционной клинической больницы. Администрация заведения отказалась комментировать происходящее на записи и заявила о проведении собственной проверки.

Местным СМИ удалось поговорить с сотрудницей больницы, которая доставила мужчину в учреждение. Она утверждает, что запись инцидента прерывается, и в нее якобы не включен момент, когда две женщины помогли преодолеть лестницу мужчине с инвалидностью.

Сотрудницы больницы, по словам собеседницы журналистов, «уложили мужчину и еле-еле с большим усилием его с этими носилками <…> подняли вверх и после чего повезли». Женщина не опубликовала и не предоставила СМИ недостающую часть видеозаписи, которая подтверждала бы ее слова.

При этом женщина не отрицает, что пациент был вынужден преодолеть лестницу самостоятельно — на записи видно, что у него нет левой ноги. Причина инцидента, по ее словам, заключается в том, что администратор больницы отказала в предоставлении «сидячих носилок» — медперсонал якобы использовал лежачие носилки, но этот момент в запись не вошел.

По данным Собчак, мужчина отказался ложиться на носилки. На записи видно, что у входа в больницу отсутствует пандус — сотрудникам больницы пришлось бы поднимать пациента даже при наличии инвалидного кресла.