Моряки «теневого» флота пожаловались на задержки зарплат

В Мурманске портовый контроль задержал танкер Unity российского «теневого» флота. Профсоюз моряков рассказал, что причиной задержания судна стали жалобы экипажа на задержки зарплат, неработающий номер спутниковой связи Inmarsat, а также проблемы с судовыми документами. В пресс-релизе профсоюза моряков сказано, что танкер шел под флагом южноафриканской страны Лесото.

Утверждается, что моряки до сих пор не получили зарплату за июль, а выплаты за июнь пришли им только 27 июля. Общую задолженность перед экипажем из 20 человек оценили в 4,9 миллиона рублей и 28,5 тысяч долларов.

По словам моряков, часть из них подписала контракты с ООО «Арго Танкер Групп, которое не является владельцем танкера. Как пишет «Агентство», компания имеет офис в Москва-Сити, принадлежит АО «АТГ Холдинг» и с января этого года находится под санкциями США. Основной род ее деятельности — продажа топлива.

Кроме того, в профсоюзе сообщили, что сначала танкер был зарегистрирован под флагом Гамбии, а позже — под флагом Лесото. Из-за этого у судна перестал действовать страховой полис, а также сменилась регистровая компания.

«Моряки опасаются, что раз судно действительно сменило флаг и регистровую компанию, то все имеющиеся на борту контракты являются недействительными, и они не смогут обратиться в P&I [Клуб взаимного страхования — Прим. «Холода»] в том случае, если судовладелец окажется не в состоянии обеспечить выполнение контрактных обязательств в отношении выплаты заработной платы», — отметила инспектор труда профсоюза моряков Ольга Ананьина.

Как пишет «Агентство», ссылаясь на сайт украинского ГУР War-Sanctions, танкер Unity транспортирует российскую нефть из портов в Балтийском море и Арктике. Судно находится под санкциями Великобритании, Евросоюза и Швейцарии. В санкционных списках Unity обозначен как судно российского «теневого» флота.

