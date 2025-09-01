EN
Общество

Менструальные боли у подростков связали с появлением хронических болей во взрослом возрасте

23:05 1 сентября

Британские ученые из Оксфордского университета выяснили, что у подростков, испытывающих умеренные или сильные менструальные боли, гораздо выше вероятность развития хронической боли во взрослом возрасте. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, исследователи проанализировали данные более 1100 участников. Выяснилось, что у тех, у кого в 15 лет наблюдались сильные менструальные боли (дисменорея), риск развития какого-либо типа хронической боли к 26 годам был на 76% выше, чем у тех, у кого не было болезненных менструаций. У тех, у кого наблюдались умеренные менструальные боли, вероятность развития хронической боли во взрослом возрасте была на 65% выше.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Авторы исследования утверждают, что их работа стала первой, которая изучала связь между менструальными болями и болями в других частях тела. Ученые отметили, что умеренная или сильная менструальная боль была тесно связана с риском развития хронической боли в пояснице и животе. 

В то же время результаты исследования показали, что у подростков с дисменореей хронические головные боли, а также боли в коленях, запястьях, стопах и лодыжках возникали в два раза чаще, чем у подростков с безболезненными менструациями. Боли в бедрах и верхней части спины возникали соответственно на 81% и 78% чаще.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Также исследование показало, что тревога и депрессия, которые могут сыграть определенную роль в развитии хронической боли, оказались незначительными факторами.

Полученные результаты ученые объяснили тем, что повышенная «нейропластичность» в подростковом возрасте может изменить структуру мозга и сделать его более чувствительным к повторяющимся болевым сигналам, а это может изменить то, как мозг обрабатывает боль.

