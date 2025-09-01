Илон Маск пытался отговорить отца от поездки в Москву

Южноафриканский бизнесмен Эррол Маск сказал в интервью испанской газете El Mundo, что его сын Илон Маск пытался отговорить его от поездки в Россию этим летом. Он также сказал, что встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а президента Украины Владимира Зеленского считает «коррумпированным диктатором».

«Илон просил меня не ехать. Как и европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал», — заявил Маск-старший. Он добавил, что в Москве провел целый день с Лавровым, который ему «объяснил, как украинцы пытаются осуществить геноцид в русскоязычных районах страны».

Отец основателя SpaceX похвалил Москву, назвав ее «жемчужиной». «Все чисто, порядок. Абсолютная безопасность. Это идеальный город. А русские женщины просто невероятные. Они все могли бы быть моделями. Наряду с сербками, они самые красивые женщины в мире», — считает Эррол Маск.

«Ведомости» пишут, что 8 июля Маск принял участие в российском «Форуме будущего — 2050» и выступил там с комплиментарными заявлениями о России.

В апреле Маск-старший сообщил в интервью Би-би-си, что члены его семьи хорошо относятся к Владимиру Путину. «Если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение», — заявил он.

Маск-старший уточнил, что его сын испытывает похожие чувства к Путину. Он сказал, что считает Путина примером сильного лидера и пожаловался на своих знакомых, которые призывают не доверять Путину.

Эррол Маск оправдывает российской вторжение в Украину и утверждает, что «только со временем можно будет понять, кто на самом деле начал войну». Он согласен и с утверждением сына о том, что война тесно связана с коррупцией и мошенничеством.