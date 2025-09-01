EN
Общество

Хозяйку десятков мейн-кунов заподозрили в их использовании для донорства крови

2 минуты чтения 21:42 1 сентября

Женщина, чье имя не называется, держит около 60 кошек породы мейн-кун в питомнике с плохими условиями в подмосковных Люберцах. Зооволонтеры заподозрили ее в том, что она использует животных для донорства крови. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, у большинства животных наблюдаются проблемы со здоровьем, требующие срочного лечения. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором виден беспорядок в комнате, где живут кошки. Там стоят клетки, лотки и миски с водой. «Запах передать не могу», — говорит автор видео. Также «Осторожно, Москва» выложил фотографии мейн-кунов со спутавшейся шерстью. На одном из кадров виден исхудавший кот.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Волонтеры утверждают, что хозяйка мейн-кунов является администратором группы о донорстве кошачьей крови и регулярно предлагает для этого своих животных. В июле этого года женщину попросили выехать из помещения, где она держала кошек. После этого владелица обратилась за помощью к участникам своих чатов.

«Тогда мы впервые увидели, в каком состоянии кошки. Вокруг была грязь, остатки их жизнедеятельности, стоял ужасный запах. Сами коты истощены — некоторые просто скелеты, у многих из них блохи, лишай, у одной даже опухоль. Несмотря на это их продолжали использовать для донорства», — рассказали волонтеры.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Сейчас волонтеры забрали у женщины около 20 животных и отправили их на обследования. В результате у мейн-кунов выявили различные заболевания, в том числе лейкоцитоз, вирус иммунодефицита кошек, лейкемию и проблемы с почками. Остальные кошки пока остаются в питомнике. «Осторожно, Москва» отмечает, что связаться с его хозяйкой телеграм-каналу не удалось.

