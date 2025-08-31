EN
EN
Политика

В Германии призвали усилить контрразведку из-за «российской угрозы»

2 минуты чтения 10:22

Германии необходимо пересмотреть роль внутренней разведки, провести ее структурную реформу и укрепить защиту от угроз, основную из которых представляет Россия. Об этом в интервью Die Welt заявил вице-президент Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Синан Селен.

По его данным, Москва действует в Германии с помощью «одноразовых агентов», кибератак и «любовных ловушек».

«Путин рассматривает Германию как одну из ключевых целей в Европе. Против нашей страны ведется широкий спектр российских операций: помимо низкоуровневых агентов, это все чаще кибератаки, дезинформация и откровенные акты саботажа. Все это направлено на то, чтобы сеять страх, неуверенность и сомнения в демократии, которую Путин выставляет как слабую и декадентскую», — утверждает Селен.

«Орский Чикатило» и убийца-монах
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
Криминал18 минут чтения

По данным газеты, после начала полномасштабного вторжения в Украину по всей Европе были высланы более 750 дипломатов, которых подозревают в том, что они руководили агентами из посольств России.

«В связи с этим Москва изменила свою стратегию и сократила шпионскую активность с территории своих посольств. Вместо этого был скорректирован инструментарий спецслужб. В него теперь входит, например, отправка мигрантов в Германию или попытки влиять на политические решения», — пояснил Селен.

Отмечается, что BfV зафиксировала попытки российских спецслужб целенаправленно устанавливать контакт с сотрудниками, занятыми в чувствительных сферах. По словам Селена, на людей воздействуют разными методами — от лестных обращений и повышения чувства собственной значимости до классических «ловушек любви» и финансовых стимулов.

Согласно данным берлинского историка и эксперта по России Дмитрия Хмельницкого, сейчас администрация Владимира Путина вместе с разведслужбами, «в духе старых методов КГБ», пытается завербовать молодых людей с русскими корнями, живущих в западных странах, в том числе в Германии, чтобы использовать их как агентов влияния.

«Речь идет о том, чтобы надолго связать их с Москвой и идеологически обработать. Особенно спецслужбы нацелены на студентов с российским происхождением. Элиту хотят присягой привязать к кремлевскому курсу», — заявил Хмельницкий.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Ранее BfV, Федеральная разведывательная служба (BND) и другие западные спецслужбы предупредили о кибератаках группы APT 28, связанной с российским военным разведывательным управлением ГРУ. Этой группе, в частности, приписывают масштабную атаку на серверы Бундестага в 2015 году. Сейчас, по данным газеты, она ведет шпионаж против логистических и транспортных компаний, участвующих в поставках помощи Украине.

«Ранняя идентификация и нейтрализация угроз — ключевая задача BfV. Наша роль как службы контрразведки становится все более значимой как и в других западных странах», — отметил Селен.

Отмечается, что BfV все больше осознает приоритет защиты от вмешательства иностранных государств, и ставит ее выше борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом.

