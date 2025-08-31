EN
Названы способы проживать счастливые дни

2 минуты чтения 15:55

В трудные времена человеку важно находить способы делать свой день счастливее. Помочь в этом могут небольшие изменения в привычках, прослушивание музыки и хороший сон, пишет в колонке для The Guardian писатель, бывший лауреат премии детской литературы Майкл Розен.

«Наши дни полны блеклых следов нашей собственной жизни. Мы проживаем день, а на экране нашего внутреннего телевизора появляются фрагменты нашей прошлой жизни. Хочу поделиться некоторыми мыслями и способами обрести надежду на хорошие дни», — пишет Розен.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Так, писатель советует не бояться экспериментов и каждый день пробовать делать что-то необычное и приятное для себя. Например, добавить изюм в мороженое или смешать другие продукты, чтобы «произошел неожиданный эффект».

Особое внимание писатель уделяет качеству сна. По его словам, чтобы день прошел хорошо, ночь должна быть полноценной и спокойной. 

«Если ночь прошла плохо — день тоже будет плохим. Мы раздражительны и неэффективны. Нам трудно сосредоточиться, трудно запомнить что-то, трудно расслабиться, трудно думать, трудно быть милым с кем-либо, мы более склонны выходить из себя. И это только то, что мы можем видеть и осознавать. Будьте уверены, что все части нашего тела, которые нуждаются в отдыхе и восстановлении, тоже испытывают трудности», — подчеркнул Розен.

Кроме того, писатель заявил о важности музыки, как средства эмоционального переключения. По его словам, «музыка способна выразить то, что трудно передать словами», и помогает «отключить весь словесный шум».

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Писатель также размышляет о принятии жизни и смерти. Признание конечности существования, по его мнению, помогает ценить настоящее. При этом он признается, что смирился с парадоксом: «Жизнь не имеет смысла, но я все равно нацелен на сегодняшний день».

