Лесной пожар около дворца Путина потушили за четыре дня

Пожарные и волонтеры 31 августа потушили лесной пожар в Геленджике, начавшийся четыре дня назад, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Ранее региональный оперштаб сообщил, что крупный пожар около мыса Идокопас начался из-за падения украинского беспилотника.

«В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8», — рассказал Кондратьев. По его словам, в тушении участвовали сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС» и лесопожарной службы, а также волонтеры.

Ранее чиновники сообщили, что в лесу рядом с селом Криница, расположенном в 10 километрах от мыса Идокопас, в четверг возникло три очага возгорания. В пятницу утром ТАСС со ссылкой на МЧС заявил, что площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 41,5 гектара.

По данным ТАСС, из-за пожара 23 человека оказались заблокированы около побережья, и их пришлось эвакуировать на катере МЧС. Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов уточнил, что была эвакуирована база отдыха.

В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о дворце Владимира Путина в Геленджике. Авторы воссоздали интерьеры дворца по планам и объяснили, как эта постройка связана с Путиным.

В прошлом году соратники Навального опубликовали кадры из дворца Путина после ремонта. По словам главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, в распоряжении фонда оказались четыре часа скрытой съемки.

«Проект» со ссылкой на источники ранее сообщил, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Путин стал намного реже посещать Сочи, потому что город подвергается атакам украинских беспилотников.