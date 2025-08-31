EN
Общество

Против журналистки Марии Пономаренко завели третье уголовное дело

2 минуты чтения 20:09

В исправительной колонии №9 города Рубцовск завели третье уголовное дело против журналистки Марии Пономаренко, осужденной по статье о «фейках» об армии, сообщает группа ее поддержки в телеграме. По их информации, дело возбуждено по статье о дезорганизации работы колонии (часть 2 статьи 321 Уголовного кодекса).

Телеграм-канал «Свободу Марии Пономаренко» уточняет, что дело связано с применением не опасного для жизни и здоровья насилия. Вторая часть статьи, по которой возбуждено дело, касается насилия против сотрудника колонии. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Также группа поддержки Пономаренко заявила, что Дмитрий Шитов больше не будет ее адвокатом. Они сообщили, что теперь журналистку защищает Яна Боровикова.

Ранее Шитов заявил, что Пономаренко с 30 июля по 9 августа трижды пыталась совершить самоубийство и потеряла много крови. Таким образом журналистка отреагировала на условия содержания в карцере колонии, в который ее помещали несколько раз.

После суицидальных попыток Пономаренко перевели в краевую туберкулезную больницу №12 Барнаула. Знакомые политзаключенной пишут, что она будет оставаться там еще около двух недель, после чего ее переведут в ИК-6 в селе Шипуново.

«По сообщению адвоката выглядит хорошо, но не может длительное время писать правой рукой. Лекарства принимает, но сообщает, что они действуют хуже, чем раньше», — написала группа поддержки Пономаренко.

Пономаренко в 2023 году была приговорена к шести годам колонии за пост о российском ударе по драмтеатру в Мариуполе, а весной ей назначили второе наказание по делу о нападении на сотрудников колонии. До третьего уголовного дела ей оставалось провести в колонии около двух с половиной лет.

