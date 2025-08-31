EN
СМИ: пассажирка поезда умерла из-за не заметивших инсульт врачей

2 минуты чтения 21:25

Соцработница из Москвы Елена З., у которой 12 августа случился инсульт в поезде Волгоград — Москва, умерла, сообщили ее близкие телеграм-каналу «Осторожно, новости». По их словам, медики, которые осматривали женщину по пути домой, утверждали, что она «просто спит».

Мать Елены Наталья ранее рассказала изданию, что ее дочери стало плохо, когда она с двумя детьми возвращалась в Москву на поезде. В Липецке в вагон зашли врачи, но не стали подходить к женщине и, стоя в проходе, заявили, что она спит. При этом старшая дочь Елены сказала, что другие пассажиры торопили медиков, опасаясь, что поезд может опоздать.

Когда поезд прибыл в Москву, Наталья обнаружила свою дочь на полке купе без сознания. Ей пришлось вынести дочь на платформу самостоятельно, потому что проводник ей не помог и потребовал поскорее покинуть поезд. 

В московской больнице у Елены диагностировали венозный инфаркт. Все время она находилась в коме и умерла, не приходя в сознание.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова утверждает, что медики «РЖД-медицины» дважды осматривали Елену: рано утром в Липецке и в 7 утра в Ельце. Она подчеркнула, что эти медики не работают в подведомственных региональному Минздраву лечебных учреждениях.

«Оба раза женщина спала, но была в сознании. Просыпалась и отвечала на вопросы фельдшеров. Медики говорили по телефону с матерью пациентки. Выяснилось, что у москвички есть тяжелое хроническое заболевание. И при приеме таблеток от него часто бывает сонливость», — написала Маркова.

Впервые об этой ситуации «Осторожно, новости» сообщили 20 августа. На следующий день Следственный комитет России заявил, что проверит информацию о неоказании медицинской помощи пассажирке поезда в Липецкой области.

