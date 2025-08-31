EN
СМИ: Белый дом винит ЕС в попытках помешать США добиться мира в Украине

2 минуты чтения 09:04

В Белом доме считают, что некоторые лидеры ЕС публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, но при этом тайно затягивают или пытаются свести к нулю дипломатический прогресс, достигнутый после саммита на Аляске. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что с момента личной встречи американского президента и Владимира Путина в городе Анкоридж прошло больше двух недель, однако заметного прогресса по завершению войны в Украине до сих пор нет. Помощники Трампа винят в этом европейских лидеров, рассказали собеседники издания. 

«Европейцы не могут одновременно затягивать эту войну и выдвигать завуалированные нереалистичные ожидания, при этом рассчитывая, что Америка будет за все платить. Если Европа хочет эскалации — это их выбор. Но тогда они сами у себя вырвут победу из рук», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам источников, в Вашингтоне из-за этого уже «теряют терпение». Помощники Трампа уверены, что ЕС подталкивает Украину к отказу от мирного соглашения, чтобы она добивалась «нереалистичных территориальных уступок от России».

«Достижение соглашения — это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают жить в сказочном мире, игнорируя тот факт, что для танго нужны двое», — утверждает один из высокопоставленных чиновников Белого дома.

Издание напомнило: после саммитов Трамп неоднократно заявлял, что следующим шагом должна стать личная встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского, однако Россия пока отказывается от нее. Одновременно с этим Украина отвергает любые обсуждения возможных территориальных уступок до тех пор, пока Россия не сядет за стол переговоров.

Сообщается, что во время заседания Кабинета министров во вторник Трамп «явно раздражался» из-за сложившейся ситуации. «Все занимаются позерством. Это все полная чушь», — сказал он.

Тем временем Россия и Украина продолжают обмениваться массивными ударами, что лишь подтверждает отсутствие прогресса по достижению мира, пишет Axios.

«Возможно, обе стороны этой войны на самом деле пока не готовы ее завершить. Президент хочет, чтобы она закончилась, но лидеры этих двух стран тоже должны этого хотеть», — заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома рассказал изданию, что Трамп серьезно рассматривает возможность приостановить дипломатические усилия до тех пор, пока одна из сторон или обе не проявят больше гибкости.

