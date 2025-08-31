СМИ: американские ЧВК могут помочь в обороне Украины после перемирия

Президент США Дональд Трамп обсуждает с европейскими союзниками возможность размещения в Украине американских частных военных компаний, сообщает The Telegraph со ссылкой на более чем десяток западных чиновников. Журналисты издания утверждают, что им удалось собрать наиболее полную информацию о том, как Запад планирует обеспечить гарантии безопасности для Украины.

Этот план чиновники рассматривают в качестве альтернативы размещению военных США, потому что Трамп пообещал не задействовать армию. Обсуждается, что американские подрядчики могут быть задействованы в восстановлении линии обороны Украины и защите американских предприятий по добыче редкоземельных металлов.

Собеседник The Telegraph в правительстве Великобритании считает, что размещение американских ЧВК у линии соприкосновения «выведет на фронт американские паспорта», то есть позволит удержать Владимира Путина от прямых ударов по гражданам США.

Также чиновники предположили, что такое решение успокоит сторонников Трампа, выступающих против военных кампаний в других странах. К тому же, это позволит Трампу заявить о еще одной выгодной бизнес-сделке.

Согласно планам западных чиновников, наиболее вероятно, что украинские военные будут первой линией обороны от потенциального будущего российского вторжения, а США будут предоставлять Украине и миротворческой миссии разведданные.

Великобритания, Франция и другие европейские союзники могут предоставить Украине военных инструкторов, которые бы обучали украинцев на западе страны, пишет The Telegraph. Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что это может быть одним из шагов Запада после перемирия в Украине.

Частью плана по поддержанию мира может стать турецкая операция по разблокировке украинских портов в Черном море, а также патрулирование украинского неба западными истребителями для возобновления авиасообщения. При этом европейские чиновники сомневаются в готовности Путина согласиться на прекращение огня и принять предложения по гарантиям безопасности.