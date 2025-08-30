EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Трамп предлагал разместить китайских миротворцев в Украине

2 минуты чтения 00:52

Президент США Дональд Трамп предлагал разместить вдоль линии фронта на территории Украины миротворческий контингент из Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Источники журналистов утверждают, что Трамп предложил эту идею на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, которая состоялась 18 августа в Белом доме. Против нее, как сообщается, выступили и представители стран ЕС, и Зеленский.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Financial Times отмечает, что военные и политические структуры США, Европы и Украины продолжают обсуждать гарантии безопасности, которые готовы предоставить союзники Киева. В их рамках рассматривается и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта, которую будут патрулировать миротворческие силы.

Россия предлагает Китай в качестве одной из стран, которые могли бы предоставить своих миротворцев для гарантий безопасности Украины, еще с весны 2022 года. Тогда же в число список стран-гарантов Россия предлагала включить себя, США, Великобританию, Францию и Китай.

При этом Пекин, как пишут журналисты, заявил, что готов играть «конструктивную роль» в урегулировании российско-украинского конфликта. Одновременно Китай официально опроверг сообщения СМИ о том, что страна предложила размещение своих войск на территории Украины.

Купила кофе и пропала
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
Криминал15 минут чтения

«Это ложь. Никаких обсуждений китайских миротворцев не было», — прокомментировал информацию об обсуждении китайских миротворцев на встрече в Белом доме высокопоставленный представитель Белого дома. Журналисты сообщают, что предложение Трампа, даже если оно было высказано на самом деле, вряд ли будет одобрено Зеленским и европейскими государствами.

Зеленский объяснил свою позицию тем, что Китай не оказал никакой поддержки Украине в 2014 году. Президент Украины считает, что Пекин не пытался помочь Киеву после начала российского полномасштабного в 2022 году, а также «открыл рынок беспилотников» для Москвы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы