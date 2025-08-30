СМИ: Трамп предлагал разместить китайских миротворцев в Украине

Президент США Дональд Трамп предлагал разместить вдоль линии фронта на территории Украины миротворческий контингент из Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Источники журналистов утверждают, что Трамп предложил эту идею на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, которая состоялась 18 августа в Белом доме. Против нее, как сообщается, выступили и представители стран ЕС, и Зеленский.

Financial Times отмечает, что военные и политические структуры США, Европы и Украины продолжают обсуждать гарантии безопасности, которые готовы предоставить союзники Киева. В их рамках рассматривается и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта, которую будут патрулировать миротворческие силы.

Россия предлагает Китай в качестве одной из стран, которые могли бы предоставить своих миротворцев для гарантий безопасности Украины, еще с весны 2022 года. Тогда же в число список стран-гарантов Россия предлагала включить себя, США, Великобританию, Францию и Китай.

При этом Пекин, как пишут журналисты, заявил, что готов играть «конструктивную роль» в урегулировании российско-украинского конфликта. Одновременно Китай официально опроверг сообщения СМИ о том, что страна предложила размещение своих войск на территории Украины.

«Это ложь. Никаких обсуждений китайских миротворцев не было», — прокомментировал информацию об обсуждении китайских миротворцев на встрече в Белом доме высокопоставленный представитель Белого дома. Журналисты сообщают, что предложение Трампа, даже если оно было высказано на самом деле, вряд ли будет одобрено Зеленским и европейскими государствами.

Зеленский объяснил свою позицию тем, что Китай не оказал никакой поддержки Украине в 2014 году. Президент Украины считает, что Пекин не пытался помочь Киеву после начала российского полномасштабного в 2022 году, а также «открыл рынок беспилотников» для Москвы.