Опоздавшим на самолет россиянам разрешат использовать обратный билет

Авиапассажиры, которые купили билет «туда-обратно» и опоздали на первый рейс, смогут воспользоваться обратным билетом, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства транспорта. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.

Ранее, если пассажир покупал билет в обе стороны и не приходил на первый рейс, российские авиакомпании могли запретить ему использовать обратный билет. С понедельника таких пассажиров будут обязаны допустить на обратный рейс.

Также Минтранс ограничил размер комиссии за отказ от рейса или изменение его условий. Согласно приказу, перевозчик сможет требовать от пассажира только ту сумму, которая нужна, чтобы покрыть фактические расходы компании.

Агентство Reuters со ссылкой на швейцарскую аналитическую компанию ch-aviation ранее сообщило, что за этот год российские производители поставили авиакомпаниям только один самолет из 15 запланированных. Аналитики объяснили, что санкции усложняют поставки иностранных комплектующих, а высокие ставки Центробанка ограничивают инвестиции в отрасль.

Анонимный источник в российской авиационной промышленности сообщил журналистам, что России потребуются «годы, если не десятилетия» на развитие независимого производства самолетов. Агентство отметило, что сокращение производства самолетов при высоком спросе на перелеты приводит к росту стоимости авиабилетов.

Авиакомпания S7 Airlines в мае сообщила «Газете.ру», что пассажиры могут сэкономить на перелетах, выбирая дни и часы, на которые приходится сниженный спрос. Например, в четверг или в пятницу утром билеты могут стоить дешевле, а в пятницу вечером и в субботу утром — дороже.