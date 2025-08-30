EN
Общество

В России разрешили отправлять мемы заключенным

2 минуты чтения 10:29

Россиянам разрешили отправлять своим родственникам и близким, находящимся в СИЗО и исправительных колониях, мемы и изображения с котами, которые там пользуются особой популярностью. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Защищенные телекоммуникации» (ZT). 

Отмечается, что компания с 2010 года сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы (УИС), предоставляя заключенным и их родственникам услуги телефонной связи, электронной переписки и денежные переводы. Теперь через сервисы компании можно отправлять письма с мемами, однако перед вручением они должны пройти обязательную цензуру.

«Орский Чикатило» и убийца-монах
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
Криминал18 минут чтения

«Отправить письмо с мемом очень просто. Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении затем оно проходит обязательную цензуру – обычно это занимает 1-3 дня. После этого письмо передают прямо в руки заключенному», — объяснил менеджер продукта Даниил Долженко. 

Он отметил, что визуальное содержание писем помогает передать «поддержку, любовь и добрую шутку», что особенно важно в условиях ограниченного общения.

По данным компании, чаще всего пользователи отправляют мемы с котами и мотивационные цитаты. В ZT считают, что это говорит о высоком запросе на позитивный и поддерживающий контент среди заключенных.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

В мае «Верстка» сообщила, что суд в Новгородской области признал картинку с изображением лягушонка Пепе в радужном парике «экстремистской» символикой. Согласно материалам дела, участковый, составивший протокол, указал, что на картинке изображен «символ международного общественного движения ЛГБТ» — флаг из шести цветов. В решении суда персонаж был описан как «антропоморфная лягушка из комиксов, на голове которой надет шестицветный парик». 

Отмечалось, что суд также признал экстремистским другое изображение — коллаж с Кларой Цеткин и Розой Люксембург, под «историческим фото» которых размещен тот же шестицветный флаг.

