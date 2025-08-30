В России разрешили отправлять мемы заключенным

Россиянам разрешили отправлять своим родственникам и близким, находящимся в СИЗО и исправительных колониях, мемы и изображения с котами, которые там пользуются особой популярностью. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Защищенные телекоммуникации» (ZT).

Отмечается, что компания с 2010 года сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы (УИС), предоставляя заключенным и их родственникам услуги телефонной связи, электронной переписки и денежные переводы. Теперь через сервисы компании можно отправлять письма с мемами, однако перед вручением они должны пройти обязательную цензуру.

«Отправить письмо с мемом очень просто. Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении затем оно проходит обязательную цензуру – обычно это занимает 1-3 дня. После этого письмо передают прямо в руки заключенному», — объяснил менеджер продукта Даниил Долженко.

Он отметил, что визуальное содержание писем помогает передать «поддержку, любовь и добрую шутку», что особенно важно в условиях ограниченного общения.

По данным компании, чаще всего пользователи отправляют мемы с котами и мотивационные цитаты. В ZT считают, что это говорит о высоком запросе на позитивный и поддерживающий контент среди заключенных.

В мае «Верстка» сообщила, что суд в Новгородской области признал картинку с изображением лягушонка Пепе в радужном парике «экстремистской» символикой. Согласно материалам дела, участковый, составивший протокол, указал, что на картинке изображен «символ международного общественного движения ЛГБТ» — флаг из шести цветов. В решении суда персонаж был описан как «антропоморфная лягушка из комиксов, на голове которой надет шестицветный парик».

Отмечалось, что суд также признал экстремистским другое изображение — коллаж с Кларой Цеткин и Розой Люксембург, под «историческим фото» которых размещен тот же шестицветный флаг.