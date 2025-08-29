Зумеры признались в страхе перед автозаправками

Шесть из десяти водителей поколения Z испытывают сильное беспокойство при заправке автомобилей. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследование, в котором приняли участие две тысячи молодых автомобилистов из Великобритании.

Опрос показал, что в целом тревогу на заправке испытывают 39% респондентов, однако среди молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель достигает 62%, отмечает издание. Авторы исследования называют это заметным поколенческим разрывом. Если для старших автолюбителей заправка остается привычной бытовой процедурой, то для более молодых становится источником стресса.

Речь идет не столько о высокой цене топлива, сколько о психологическом дискомфорте. Участники исследования сообщали, что боятся не справиться с заправочным пистолетом, неправильно припарковаться у колонки или случайно выбрать не тот вид топлива. В числе других причин назывались опасения по поводу гигиены, длинных очередей и, главное, страх допустить ошибку на глазах у других.

По информации The Times, многие респонденты также признавались в неприятных последствиях своего нежелания заезжать на заправку. Например, половина опрошенных намеренно доводили бак до «опасно низкого уровня», лишь бы отложить заправку. Каждый четвертый хотя бы раз полностью оставался без топлива на дороге.

Многие молодые автомобилисты также перекладывают эту задачу на других. Почти две трети поколения Z признались, что просили партнеров, родственников или друзей заправить машину за них. Согласно результатам исследования, в среднем среди всех участников опроса так делали чуть больше половины.

Эксперты связывают ситуацию не только с тревожностью, но и с тем, что все меньше молодых людей учатся водить. По данным британского Минтранса, количество обладателей водительских прав в возрасте от 17 до 20 лет за последние десятилетия сократилось вдвое. Если в конце 1980-х права имел почти каждый второй, то сейчас — лишь один из четырех.

По данным The Times, еще одно исследование подтверждает схожую тенденцию в отношении парковки. Две трети водителей 18–28 лет признались, что хотя бы раз просили родителей или друзей припарковать машину за них. Почти все участники опроса (96%) сообщили, что испытывают стресс при параллельной или задней парковке.