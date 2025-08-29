EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры признались в страхе перед автозаправками

2 минуты чтения 15:22 | Обновлено: 16:01

Шесть из десяти водителей поколения Z испытывают сильное беспокойство при заправке автомобилей. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследование, в котором приняли участие две тысячи молодых автомобилистов из Великобритании.

Опрос показал, что в целом тревогу на заправке испытывают 39% респондентов, однако среди молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель достигает 62%, отмечает издание. Авторы исследования называют это заметным поколенческим разрывом. Если для старших автолюбителей заправка остается привычной бытовой процедурой, то для более молодых становится источником стресса.

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
Интернет и мемы7 минут чтения

Речь идет не столько о высокой цене топлива, сколько о психологическом дискомфорте. Участники исследования сообщали, что боятся не справиться с заправочным пистолетом, неправильно припарковаться у колонки или случайно выбрать не тот вид топлива. В числе других причин назывались опасения по поводу гигиены, длинных очередей и, главное, страх допустить ошибку на глазах у других.

По информации The Times, многие респонденты также признавались в неприятных последствиях своего нежелания заезжать на заправку. Например, половина опрошенных намеренно доводили бак до «опасно низкого уровня», лишь бы отложить заправку. Каждый четвертый хотя бы раз полностью оставался без топлива на дороге.

Многие молодые автомобилисты также перекладывают эту задачу на других. Почти две трети поколения Z признались, что просили партнеров, родственников или друзей заправить машину за них. Согласно результатам исследования, в среднем среди всех участников опроса так делали чуть больше половины.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Эксперты связывают ситуацию не только с тревожностью, но и с тем, что все меньше молодых людей учатся водить. По данным британского Минтранса, количество обладателей водительских прав в возрасте от 17 до 20 лет за последние десятилетия сократилось вдвое. Если в конце 1980-х права имел почти каждый второй, то сейчас — лишь один из четырех.

По данным The Times, еще одно исследование подтверждает схожую тенденцию в отношении парковки. Две трети водителей 18–28 лет признались, что хотя бы раз просили родителей или друзей припарковать машину за них. Почти все участники опроса (96%) сообщили, что испытывают стресс при параллельной или задней парковке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы