Названа доля желающих уволиться и открыть свой бизнес россиян

Почти шестая часть опрошенных россиян, работающих по найму, планирует в течение ближайших двух лет открыть собственный бизнес. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Headhunter, которые публикует газета «Коммерсантъ».

При этом 36% респондентов признались, что думали о том, чтобы начать работать на себя, вместо продолжения карьеры наемного работника. Среди тех, кто твердо решил перестать работать «на дядю», больше мужчин — 16%. Среди женщин их 11%.

Наиболее популярна идея отказа от работы по найму в пользу собственного дела среди молодых сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет. Планы построить собственный бизнес в ближайшие годы среди них имеют 17% опрошенных.

Больше всего желающих уйти в бизнес (20%) среди тех, кто уже работает в сфере оказания услуг, управления, HR, а также IT-специалистов и административного персонала. При этом больше половины будущих бизнесменов планируют открыть дело не в той области, в которой работают сейчас. Так, 27% намерены полностью сменить сферу деятельности, а еще 36% хотят запустить параллельный проект в другой нише.

Тем не менее, по словам независимого кадрового эксперта Алексея Миронова, реальное число тех, кто действительно уйдет с работы по найму в бизнес, будет небольшим. «О собственном бизнесе задумываются даже студенты вузов, однако сейчас компании активно строят инфраструктуру завлечения молодых специалистов уже с подросткового возраста. Настолько же мощной системы поддержки их инициатив в бизнесе пока нет», — пояснил он.

«Ситуация в российской экономике сейчас нестабильная, и все больше компаний вынуждены оптимизировать свою работу и экономить средства. В таких условиях запускать небольшие бизнесы непросто, особенно без опыта в этой сфере, который обычно отсутствует у молодых», — отметил партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. По его словам, несмотря на большой интерес к карьере бизнесмена среди молодежи, большинство строящих такие планы людей не смогут их реализовать.