EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названа доля желающих уволиться и открыть свой бизнес россиян

2 минуты чтения 17:01

Почти шестая часть опрошенных россиян, работающих по найму, планирует в течение ближайших двух лет открыть собственный бизнес. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Headhunter, которые публикует газета «Коммерсантъ».

При этом 36% респондентов признались, что думали о том, чтобы начать работать на себя, вместо продолжения карьеры наемного работника. Среди тех, кто твердо решил перестать работать «на дядю», больше мужчин — 16%. Среди женщин их 11%.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Наиболее популярна идея отказа от работы по найму в пользу собственного дела среди молодых сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет. Планы построить собственный бизнес в ближайшие годы среди них имеют 17% опрошенных.

Больше всего желающих уйти в бизнес (20%) среди тех, кто уже работает в сфере оказания услуг, управления, HR, а также IT-специалистов и административного персонала. При этом больше половины будущих бизнесменов планируют открыть дело не в той области, в которой работают сейчас. Так, 27% намерены полностью сменить сферу деятельности, а еще 36% хотят запустить параллельный проект в другой нише.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Тем не менее, по словам независимого кадрового эксперта Алексея Миронова, реальное число тех, кто действительно уйдет с работы по найму в бизнес, будет небольшим. «О собственном бизнесе задумываются даже студенты вузов, однако сейчас компании активно строят инфраструктуру завлечения молодых специалистов уже с подросткового возраста. Настолько же мощной системы поддержки их инициатив в бизнесе пока нет», — пояснил он.

«Ситуация в российской экономике сейчас нестабильная, и все больше компаний вынуждены оптимизировать свою работу и экономить средства. В таких условиях запускать небольшие бизнесы непросто, особенно без опыта в этой сфере, который обычно отсутствует у молодых», — отметил партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. По его словам, несмотря на большой интерес к карьере бизнесмена среди молодежи, большинство строящих такие планы людей не смогут их реализовать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы