EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Трампу «почти неважны» условия завершения войны между Россией и Украиной

2 минуты чтения 00:35 | Обновлено: 00:36

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах признает, что его усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной не приносят результата. Он раздражен и недоволен, пишет The Atlantic со ссылкой на анонимные источники.

Трамп считает мирное соглашение между Москвой и Киевом ключевым элементом своего «президентского наследия», а его заключение — путем к получению Нобелевской премии мира. «Он просто хочет, чтобы всё это закончилось. Почти неважно, как», — рассказал журналистам высокопоставленный чиновник.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Спустя семь месяцев после возвращения Трампа в Белый дом команда политика начинает понимать, что Владимир Путин считает свои территориальные претензии к Украине уходящими глубоко в историю — в таких условиях не получится быстро достичь прогресса. На Трампа давят наиболее радикальные представители Республиканской партии, требующие вновь пригрозить Путину введением новых санкций, если он не согласится на переговоры.

Сам Трамп продолжает публично возлагать вину за начало войны на Джо Байдена и не спешит объявлять о более активном участии США в конфликте, опасаясь реакции своих сторонников из движения MAGA (Make America Great Again). По данным журналистов, он считает требования Украины и стран Европы нереалистичными и полагает, что Киеву придется смириться с потерей некоторых регионов для завершения конфликта.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что Трамп «крайне разочарован», но «не удивлен» новостью о российском ударе по Киеву, нанесенном в ночь на 28 августа. Президент США, по ее словам, уверен, что и Путин, и Зеленский не готовы завершить войну.

The Atlantic отмечает, что в США не понимают и то, как может выглядеть возможный мирный договор между двумя странами — Трамп так и не заявил о намерении предоставить твердые гарантии безопасности Украине, но рассматривает возможность предоставить Киеву доступ к разведданным и предложить помощь в области противовоздушной обороны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы