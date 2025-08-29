СМИ: Трампу «почти неважны» условия завершения войны между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах признает, что его усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной не приносят результата. Он раздражен и недоволен, пишет The Atlantic со ссылкой на анонимные источники.

Трамп считает мирное соглашение между Москвой и Киевом ключевым элементом своего «президентского наследия», а его заключение — путем к получению Нобелевской премии мира. «Он просто хочет, чтобы всё это закончилось. Почти неважно, как», — рассказал журналистам высокопоставленный чиновник.

Спустя семь месяцев после возвращения Трампа в Белый дом команда политика начинает понимать, что Владимир Путин считает свои территориальные претензии к Украине уходящими глубоко в историю — в таких условиях не получится быстро достичь прогресса. На Трампа давят наиболее радикальные представители Республиканской партии, требующие вновь пригрозить Путину введением новых санкций, если он не согласится на переговоры.

Сам Трамп продолжает публично возлагать вину за начало войны на Джо Байдена и не спешит объявлять о более активном участии США в конфликте, опасаясь реакции своих сторонников из движения MAGA (Make America Great Again). По данным журналистов, он считает требования Украины и стран Европы нереалистичными и полагает, что Киеву придется смириться с потерей некоторых регионов для завершения конфликта.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что Трамп «крайне разочарован», но «не удивлен» новостью о российском ударе по Киеву, нанесенном в ночь на 28 августа. Президент США, по ее словам, уверен, что и Путин, и Зеленский не готовы завершить войну.

The Atlantic отмечает, что в США не понимают и то, как может выглядеть возможный мирный договор между двумя странами — Трамп так и не заявил о намерении предоставить твердые гарантии безопасности Украине, но рассматривает возможность предоставить Киеву доступ к разведданным и предложить помощь в области противовоздушной обороны.