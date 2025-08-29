EN
«Русский дом» обвинили в слежке за российскими эмигрантами

2 минуты чтения 19:03 | Обновлено: 19:06

Сотрудники «Русского дома» в Аликанте занимались «мониторингом» действий представителей российской оппозиции в Испании и предоставляли в Москву информацию о результатах работы по этому направлению, сообщает местное СМИ El Periodico со ссылкой на результаты международного журналистского расследования.

Организация, формальная цель существования которой заключается в содействии интеграции иммигрантов в жизнь Испании, на самом деле предоставляла отчеты в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»), который с июня 2023 года находится под европейскими санкциями.

El Periodico пишет, что российские оппозиционеры в текстах «Русского дома» назывались «занявшими проукраинскую позицию или стыдящимися быть гражданами России». Авторы «исследований» предполагали, что их финансируют из США и делали «вывод» о том, что к этому вряд ли «причастны» власти Испании.

«Русский дом» занимался также написанием аналитических записок об «объединениях, крайне агрессивно настроенных против движения российских соотечественников» — в них авторы отчетов включили два движения, «Свободные россияне Испании» и «Россия завтра».

На самом деле, как отмечают журналисты, это одна организация, сменившая название на «Свободные россияне Испании». Она признана в России «нежелательной организацией» в 2024 году, а ее лидер Алексей Нестеренко включен в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга и объявлен в международный розыск.

Российские активисты обратились в испанскую прокуратуру с жалобой на действия «Русского дома», они утверждают, что его работа нарушает законодательство Испании. Также организацию обвиняют в дискредитации российской диаспоры и создании угрозы национальной безопасности Испании.

Бренд «Русский дом» используется российским правительственным агентством Россотрудничество, однако организация с таким названием в Аликанте не имеет к нему отношения, сказал глава ведомства Евгений Примаков в интервью РБК. Он отметил, что официальный «Русский дом» в Испании открыт только в Мадриде, а с организацией в Аликанте у Россотрудничества нет даже соглашения о сотрудничестве.

