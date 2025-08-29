Продолжительность жизни людей перестала быстро расти

Стремительный рост продолжительности жизни, наблюдавшийся в первой половине XX века, значительно замедлился в последние десятилетия. Согласно прогнозам ученых, ни одно поколение, родившееся после 1939 года, в среднем не доживет до 100 лет. Об этом со ссылкой на результаты исследования пишет The Independent.

Сообщается, что к такому выводу ученые пришли после анализа данных о продолжительности жизни людей в 23 странах с высоким уровнем доходов и низким уровнем смертности.

«Мы прогнозируем, что люди, родившиеся в 1980 году, в среднем не доживут до 100 лет, и ни одно из поколений, включенных в наше исследование, не достигнет этого рубежа. Это связано с тем, что предыдущий рост продолжительности жизни был обусловлен значительными улучшениями выживаемости именно в раннем возрасте», — рассказал один из авторов исследования из Института демографических исследований Макса Планка Хосе Андраде.

По данным издания, с 1900 по 1938 годы продолжительность жизни людей увеличивалась почти на пять с половиной месяцев с каждым новым поколением. Если средняя продолжительность жизни человека, родившегося в стране с высоким уровнем дохода в 1900 году, составляла 62 года, то у родившегося всего через 38 лет этот показатель уже достиг 80 лет. Однако с 1939 по 2000 годы темпы роста продолжительности жизни замедлились — показатели стали увеличиваться лишь на три месяца.

«Беспрецедентный рост продолжительности жизни, достигнутый в первой половине XX века, — это явление, которое, по-видимому, в обозримом будущем повторить не удастся. Если не произойдут прорывы, радикально продлевающие человеческую жизнь, то даже при удвоении темпов улучшения выживаемости среди взрослых, ожидаемая продолжительность жизни все равно не приблизится к стремительному росту, наблюдавшемуся в начале XX века», — заявил другой автор исследования из Университета Висконсин-Мэдисон (США) Эктор Пифарре-и-Аролас.

Издание пишет, что в начале XX века уровень младенческой смертности значительно снизился благодаря достижениям медицины и улучшению качества жизни в странах с высоким уровнем дохода. Это привело к резкому увеличению продолжительности жизни. Сегодня же смертность среди младенцев и детей очень низкая, но даже улучшения выживаемости пожилых людей уже не способны поддерживать прежние темпы роста продолжительности жизни.

«Даже если наши прогнозы окажутся слишком пессимистичными, маловероятно, что эта тенденция изменится в обратную сторону», — утверждают ученые.

Тем не менее, они надеются, что полученные результаты помогут властям более точно спланировать потребности системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной политики.



