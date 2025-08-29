EN
Общество

Ученые раскрыли происхождение первой в мире пандемии

16:00

Междисциплинарная группа ученых из Университета Южной Флориды и Флоридского Атлантического университета при участии ученых из Индии и Австралии расшифровала геном бактерии, которая вызвала первую известную пандемию в мире. Чумную палочку (Yersinia pestis) обнаружили в массовом захоронении в древнем городе Джераш в Иордании. Об этом сообщает The Independent.

Результаты исследования опубликовали в двух сопутствующих статьях. В первой говорится, что эпидемия Юстиниановой чумы длилась с 541 по 750 годы. Ее жертвами стали десятки миллионов человек.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество

«Веками мы полагались на письменные свидетельства, описывающие разрушительную болезнь, но не имели никаких веских биологических доказательств присутствия чумы. Наши выводы дают недостающую часть этой головоломки», — рассказал доктор Цзян. 

Ученые секвенировали генетический материал из восьми человеческих зубов, найденных в захоронении. Результаты анализа показали, что жертвы чумы были носителями практически идентичных штаммов Yersinia pestis. Отмечается, что эпидемия зародилась в Восточной Африке или Южной Аравии и быстро распространилась по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Во второй статье сказано, что бактерии чумы циркулировали среди людей на протяжении тысячелетий до Юстиниановой эпидемии. Также ученые считают, что последующие вспышки чумы, например, эпидемия XIV века, известная как «Черная смерть», произошли не от единого штамма, а независимо друг от друга. 

В то же время исследователи отметили, что эпидемии чумы стоит рассматривать не как разовые катастрофы, а как зоонозную (передающуюся от животного к человеку) угрозу, поскольку известные случаи чумы в истории и современности возникают в результате контакта человека с давно существующими очагами заражения среди животных.

