Общество

Компании устали от активистов в коллективе

2 минуты чтения 22:23 29 августа

Руководства компаний требуют от своих сотрудников отказаться от проведения политических акций в рабочее время, желающих продолжить увольняют, сообщает The Wall Street Journal.

Одной из причин журналисты считают изменившуюся ситуацию на рынке труда — раньше сотрудники имели значительно больше влияния на работодателей, особенно это касалось «белых воротничков» в сфере технологий. Теперь же конъюнктура стала иной, и компании гораздо меньше беспокоятся об учете личных и политических взглядов работников.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Изучающий активизм на рабочем месте доцент университета Альберты Мохамед Абдалла отмечает, что компании все чаще начали включать в трудовые соглашения пункты, гарантирующие, что корпоративные проекты не будут отменены из-за акций сотрудников. Поразительным он назвал и факт того, что компании начали активно обращаться в правоохранительные органы для решения проблем со своими сотрудниками — раньше этим занимались корпоративные службы безопасности.

Авторы материала отмечают, что стремление ограничить политический активизм может быть связано с повесткой, исходящей от Белого дома. Однако еще во время первого срока Дональда Трампа члены руководства компаний выходили на протесты вместе со своими сотрудниками, а попытки принудить работников к отказу от политической активности сталкивались с активным противодействием в 2021 году.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Но вместе с изменением рынка труда работодатели предпочитают мысль о том, что их компании — не место для политических дискуссий. Это касается как протестов по глобальным политическим тематикам, так и акциям против действий руководства компаний.

Так, Microsoft уволила двух сотрудников, принявших участие в акциях протеста против сотрудничества компании с военными Израиля, десятки сотрудников Alphabet были уволены за аналогичные действия, Telsa уволила сотрудника за протест против действий Илона Маска. «Сейчас все это просто исчезло. Мы сосредоточены только на работе», — заявил журналистам генеральный директор 37signals Джейсон Фрид.

Руководители компаний, как отмечают журналисты, не против высказываний сотрудников и создания среды, поддерживающей свободу слова, но считают, что у нее должны быть «разумные пределы». Пообщавшиеся с The Wall Street Journal управленцы посоветовали наемным сотрудникам разграничить свою активность на работе и в личной жизни и помнить, что им платят зарплату за выполнение своих обязанностей.

