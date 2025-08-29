Компании устали от активистов в коллективе

Руководства компаний требуют от своих сотрудников отказаться от проведения политических акций в рабочее время, желающих продолжить увольняют, сообщает The Wall Street Journal.

Одной из причин журналисты считают изменившуюся ситуацию на рынке труда — раньше сотрудники имели значительно больше влияния на работодателей, особенно это касалось «белых воротничков» в сфере технологий. Теперь же конъюнктура стала иной, и компании гораздо меньше беспокоятся об учете личных и политических взглядов работников.

Изучающий активизм на рабочем месте доцент университета Альберты Мохамед Абдалла отмечает, что компании все чаще начали включать в трудовые соглашения пункты, гарантирующие, что корпоративные проекты не будут отменены из-за акций сотрудников. Поразительным он назвал и факт того, что компании начали активно обращаться в правоохранительные органы для решения проблем со своими сотрудниками — раньше этим занимались корпоративные службы безопасности.

Авторы материала отмечают, что стремление ограничить политический активизм может быть связано с повесткой, исходящей от Белого дома. Однако еще во время первого срока Дональда Трампа члены руководства компаний выходили на протесты вместе со своими сотрудниками, а попытки принудить работников к отказу от политической активности сталкивались с активным противодействием в 2021 году.

Но вместе с изменением рынка труда работодатели предпочитают мысль о том, что их компании — не место для политических дискуссий. Это касается как протестов по глобальным политическим тематикам, так и акциям против действий руководства компаний.

Так, Microsoft уволила двух сотрудников, принявших участие в акциях протеста против сотрудничества компании с военными Израиля, десятки сотрудников Alphabet были уволены за аналогичные действия, Telsa уволила сотрудника за протест против действий Илона Маска. «Сейчас все это просто исчезло. Мы сосредоточены только на работе», — заявил журналистам генеральный директор 37signals Джейсон Фрид.

Руководители компаний, как отмечают журналисты, не против высказываний сотрудников и создания среды, поддерживающей свободу слова, но считают, что у нее должны быть «разумные пределы». Пообщавшиеся с The Wall Street Journal управленцы посоветовали наемным сотрудникам разграничить свою активность на работе и в личной жизни и помнить, что им платят зарплату за выполнение своих обязанностей.