Общество

Опасные для жизни «грибные ретриты» набирают популярность в России

2 минуты чтения 12:23 | Обновлено: 12:27

В России стремительно набирают популярность опасные для жизни «грибные ретриты» — псевдодуховные практики с употреблением галлюциногенных грибов. Несмотря на случаи отравлений и зафиксированную смерть участника подобных практик, организаторы продолжают настаивать на законности своей деятельности, пишут «Известия».

Отмечается, что в рунете появилось множество сайтов и объявлений, предлагающих посетить «грибные ретриты» в Краснодарском крае, аннексированном Крыму, Карелии, Тульской, Ленинградской и Московской областях. Так, в подмосковной деревне Жарково, журналистам, представившимися участниками практики, организаторы пообещали, что курс якобы поможет решить проблемы со здоровьем, деньгами и отношениями.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Сообщается, что на месте несколько участников практик уже находились в бессознательном состоянии. В одной из комнат журналисты обнаружили множество пакетов с различными веществами. Организаторы, в свою очередь, предложили им попробовать мухоморы и пообещали, что за этим последует «просветление». 

«Не происходит ничего криминального. Люди употребляют мухоморы, которые на территории России легальны», — заявил по телефону организатор подмосковного ретрита Влас Богатский после того, как журналисты раскрыли свою личность.

На место прибыли силовики, которые провели обыск в доме и изъяли грибы на экспертизу. Врач-нарколог Василий Шуров рассказал изданию, что мухоморы обычно «вызывают стойкие психозы» и никаким лечебным действием они не обладают.

Врач придумала «корабль для абортов»
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
Мир11 минут чтения

Издание пишет, что организаторами подобных практик чаще всего становятся последователи Павла Дмитриева — проживающего в США основателя школы гипноза и сети организаций, проводящих «грибные ретриты». Сам Дмитриев утверждает, что создал новую мировую религию — микомистицизм, а также разработал метод «мистического исцеления».

Участники практик Дмитриева рассказали изданию, что перед началом они подписывали соглашение с его учеником, освобождающее того от ответственности за последствия употребления грибов. По их словам, организатор ретрита утверждал, что грибы «не подействуют», если участники не внесут оплату. Одна из участниц по имени Анастасия назвала этот взнос «десятиной».

«После употребления грибов в ретрите у людей начинались симптомы отравления, но им говорили, что это процесс очищения. Грибы якобы “проводят” человека через все его проблемы, и к нему приходит решение», — рассказала Анастасия.

Издание пишет, что в феврале 2024 года от подобных практик умер 25-летний уроженец Архангельской области. Сообщается, что в ходе «грибного ретрита», мужчина выпил грибной отвар, а на следующий день умер от отравления. Сейчас дело рассматривает суд, организатору ретрита грозит до шести лет лишения свободы.

