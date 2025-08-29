EN
EN
Общество

Все дороги крупных городов России захотели сделать платными

2 минуты чтения 12:21

Российские власти оценивают возможность введения платы за проезд по улицам крупных российских городов. Об этом сообщили издание «Абзац» и радиостанция BFM, ссылаясь на экспертов и представителей Минтранса.

Так, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин в интервью «Абзацу» рассказал, что введение платы за проезд на автомобиле по городу — одно из радикальных решений проблем с высоким трафиком и регулярными пробками. 

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

«Есть радикальное решение — ввести систему расчета стоимости перевозки, при которой плата взимается за каждый километр пробега транспортного средства. В десятках городов мира эти эксперименты уже идут довольно активно. Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва», — сказал он, отметив, что с технической точки зрения российская столица уже сейчас располагает всем необходимым для реализации такой меры.

«Каждый мой километр можно очень легко посчитать. Условно, проехал я какое-то расстояние — и мне выпишут счет как за электричество», — пояснил эксперт. При этом, по его словам, цена за каждый километр пути по городу может варьироваться в зависимости от ряда факторов. «Скажем, ночью мало автомобилей ездит, поэтому у меня будет маленький тариф на километр. А вот если я в час пик вылезу, у меня будет большой тариф. Если у меня гигантский автомобиль, 18 метров примерно, то, опять же, тариф будет большой, у маленького Mini Cooper — поменьше, потому что расход топлива будет другой. То есть сборы могут быть фиксированными или переменными, основанными на времени в пути, типе дороги и так далее», — резюмировал Блинкин.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

В свою очередь, BFM сообщила, что российские власти заказали разработку концепции введения платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам, аналогичной действующей на федеральных трассах системе «Платон». Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере госзакупок.

Согласно данным ЕИС, заказчиком разработки концепции выступило ФКУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства (Росавтодор), а исполнителем — НИУ «Высшая школа экономики». При этом сумма контракта составила чуть более 73 миллионов рублей.

