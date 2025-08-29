Десятки россиян депортировали из США

Президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев рассказал The Insider, что как минимум 30 россиян депортировали из США 27 августа. По его словам, их количество может быть больше, а среди депортированных могут быть просители политического убежища.

«Непонятно, сколько из них проиграли суды в детеншенах и были депортированы, сколько были задержаны на свободе и сколько написали самодепорт. Одного человека удалось отбить, но до конца не ясно, будут ли его пытаться повторно депортировать. <…>Известно что многих собирали в детеншене Александрии (Луизиана) перед отправкой через Каир», — рассказал Валуев.

По данным проекта «Гулагу-нет!», число депортированных россиян может превышать 50 человек. Их отправили самолетом в египетский Каир, а оттуда — в аэропорт Домодедово, где их встретили сотрудники российских спецслужб. Источник проекта рассказал, что все депортированные прошли процедуру «фильтрации» — их допрашивали по несколько часов, угрожали и оказывали давление, а в некоторых случаях применяли насилие.

В сообщении «Гулагу-нет!» сказано, что часть россиян отпустили после допросов под обязательство о сотрудничестве со спецслужбами, но некоторых задержали для последующего перевода в ИВС и СИЗО. К ночи 28 августа было зарегистрировано как минимум семь материалов для уголовного преследования по статьям о самовольном оставлении части, сотрудничестве с «нежелательными организациями», финансировании экстремизма и госизмене. В то же время источники телеграм-канала «Можем объяснить» сообщают об одном задержанном из 68 депортированных россиян.

Информацию о депортации также подтвердили источники «Агентства» и «Астры». Валуев рассказал «Агентству», что по прилету в Каир некоторые из депортированных россиян попытались изменить маршрут, чтобы не лететь в Москву, однако в аэропорте их избили сотрудники египетских спецслужб. В итоге всех посадили в самолет до Домодедово.

Валуев отметил, что США регулярно депортируют россиян, однако раньше из страны высылали меньшее количество людей за один раз и давали им возможность сменить страну назначения во время пересадки. По его словам, в июне из США депортировали 40 человек, а в ближайшем будущем могут выслать еще одну группу россиян.

