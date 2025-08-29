EN
Десятки россиян депортировали из США

2 минуты чтения 13:10

Президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев рассказал The Insider, что как минимум 30 россиян депортировали из США 27 августа. По его словам, их количество может быть больше, а среди депортированных могут быть просители политического убежища.

«Непонятно, сколько из них проиграли суды в детеншенах и были депортированы, сколько были задержаны на свободе и сколько написали самодепорт. Одного человека удалось отбить, но до конца не ясно, будут ли его пытаться повторно депортировать. <…>Известно что многих собирали в детеншене Александрии (Луизиана) перед отправкой через Каир», — рассказал Валуев.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

По данным проекта «Гулагу-нет!», число депортированных россиян может превышать 50 человек. Их отправили самолетом в египетский Каир, а оттуда — в аэропорт Домодедово, где их встретили сотрудники российских спецслужб. Источник проекта рассказал, что все депортированные прошли процедуру «фильтрации» — их допрашивали по несколько часов, угрожали и оказывали давление, а в некоторых случаях применяли насилие.

В сообщении «Гулагу-нет!» сказано, что часть россиян отпустили после допросов под обязательство о сотрудничестве со спецслужбами, но некоторых задержали для последующего перевода в ИВС и СИЗО. К ночи 28 августа было зарегистрировано как минимум семь материалов для уголовного преследования по статьям о самовольном оставлении части, сотрудничестве с «нежелательными организациями», финансировании экстремизма и госизмене. В то же время источники телеграм-канала «Можем объяснить» сообщают об одном задержанном из 68 депортированных россиян.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Информацию о депортации также подтвердили источники «Агентства» и «Астры». Валуев рассказал «Агентству», что по прилету в Каир некоторые из депортированных россиян попытались изменить маршрут, чтобы не лететь в Москву, однако в аэропорте их избили сотрудники египетских спецслужб. В итоге всех посадили в самолет до Домодедово.

Валуев отметил, что США регулярно депортируют россиян, однако раньше из страны высылали меньшее количество людей за один раз и давали им возможность сменить страну назначения во время пересадки. По его словам, в июне из США депортировали 40 человек, а в ближайшем будущем могут выслать еще одну группу россиян.

