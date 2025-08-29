В Украине дали официальное определение «рашизму»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», сообщает заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Верещук. В нем, согласно карточке законопроекта, дается определение термина «рашизм».

«Рашизмом» в Украине будут считать «новый вид тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе режима, сформированного в государстве-агрессоре и основанного на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма (нацизма)».

Я уехал из Украины в Чехию За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию Общество 9 минут чтения

Закон также вводит определения «войны за независимость Украины», «исторической антиукраинской пропаганды» и «преступлений против украинского народа». Документ закрепляет основные принципы сохранения исторической памяти в Украине и определяет это как одну из важнейших составляющих национальной безопасности.

Подписанный Зеленским закон устанавливает правило «заморозки» названий улиц и учреждений на 10 лет, а также предусматривает разработку государственной стратегии сохранения исторической памяти.

«Исторической антиукраинской пропагандой» будет считаться «распространение заведомо недостоверной информации об истории Украины с целью публичной глорификации или оправдания империализма и тоталитаризма, соответствующих политических режимов, публичного отрицания преступлений против украинского народа», а также публичное отрицание субъектности Украины.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Необходимость проведения государственной политики сохранения исторической памяти в законопроекте обосновывается тем, что после начала агрессии России против Украины Москва использует манипулирование историческими фактами для «искажения» истории страны. Авторы документа считают примером такой манипуляции и тезис об «общем наследии», отмечает «РБК-Украина».

Журналисты отмечают, что текст законопроекта подготовлен Украинским институтом национальной памяти по поручению правительства страны еще в 2023 году. В мае 2023 года Верховная Рада Украины официально назвала действующий в России политический режим «рашизмом» и призвала международные структуры осудить его.