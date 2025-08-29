EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Украине дали официальное определение «рашизму»

2 минуты чтения 20:17

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа», сообщает заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Верещук. В нем, согласно карточке законопроекта, дается определение термина «рашизм».

«Рашизмом» в Украине будут считать «новый вид тоталитарной идеологии и практик, которые лежат в основе режима, сформированного в государстве-агрессоре и основанного на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма (нацизма)».

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Закон также вводит определения «войны за независимость Украины», «исторической антиукраинской пропаганды» и «преступлений против украинского народа». Документ закрепляет основные принципы сохранения исторической памяти в Украине и определяет это как одну из важнейших составляющих национальной безопасности.

Подписанный Зеленским закон устанавливает правило «заморозки» названий улиц и учреждений на 10 лет, а также предусматривает разработку государственной стратегии сохранения исторической памяти.

«Исторической антиукраинской пропагандой» будет считаться «распространение заведомо недостоверной информации об истории Украины с целью публичной глорификации или оправдания империализма и тоталитаризма, соответствующих политических режимов, публичного отрицания преступлений против украинского народа», а также публичное отрицание субъектности Украины.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Необходимость проведения государственной политики сохранения исторической памяти в законопроекте обосновывается тем, что после начала агрессии России против Украины Москва использует манипулирование историческими фактами для «искажения» истории страны. Авторы документа считают примером такой манипуляции и тезис об «общем наследии», отмечает «РБК-Украина».

Журналисты отмечают, что текст законопроекта подготовлен Украинским институтом национальной памяти по поручению правительства страны еще в 2023 году. В мае 2023 года Верховная Рада Украины официально назвала действующий в России политический режим «рашизмом» и призвала международные структуры осудить его.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы