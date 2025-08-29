Альпинист обвинил застрявшую на пике Победы россиянку в сокрытии перелома до восхождения

Альпинист и триатлонист Александр Ищенко рассказал порталу «Москва онлайн», что российская альпинистка Наталья Наговицина начала восхождение на пик Победы в Кыргызстане, уже имея перелом ноги.
По словам Ищенко, Наговицина сломала ногу еще в мае этого года во время восхождения на вершину Теке-Тор в Кыргызстане, высота которой составляет чуть менее четырех с половиной тысяч метров. Ищенко утверждает, что познакомился с альпинистской, когда сам участвовал в операции по ее спасению.
Триатлонист рассказал, что тогда группа Наговициной попала под камнепад. Его коллеги отметили, что альпинистка сломала ногу в двух местах и не смогла спуститься самостоятельно.
«Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял — сказал, что нужны все, кто имеет третий разряд по альпинизму. Она была единственной пострадавшей в тот день. Наш спасотряд разбился на две группы: одни пошли вытаскивать ее через ледник к месту посадки, другие готовились транспортировать ее в лагерь», — добавил Ищенко.
Он отметил, что во время эвакуации Наговицину положили на носилки и обкололи обезболивающими. После этого инциента Ищенко потерял с ней связь, а после узнал, что она застряла на пике Победы.
«У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно», — заявил Ищенко и добавил, что Наговицина не могла успеть восстановиться после перелома за два месяца: для восхождения на пик Победы она должна была приехать в лагерь уже в июле.
Ищенко назвал решение Наговициной подниматься на пик Победы «безрассудным» и возмутился тем, что альпинистка, по его мнению, подвергла опасности других людей, которые пытались ее оттуда эвакуировать. Триатлонист отметил, что Наговицина могла скрыть факт травмы и обмануть гида.
Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что три гида запретили Наговициной подниматься на вершину из-за недостаточного уровня подготовки.