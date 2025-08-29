EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Альпинист обвинил застрявшую на пике Победы россиянку в сокрытии перелома до восхождения

2 минуты чтения 11:05

Альпинист и триатлонист Александр Ищенко рассказал порталу «Москва онлайн», что российская альпинистка Наталья Наговицина начала восхождение на пик Победы в Кыргызстане, уже имея перелом ноги.

По словам Ищенко, Наговицина сломала ногу еще в мае этого года во время восхождения на вершину Теке-Тор в Кыргызстане, высота которой составляет чуть менее четырех с половиной тысяч метров. Ищенко утверждает, что познакомился с альпинистской, когда сам участвовал в операции по ее спасению.

Триатлонист рассказал, что тогда группа Наговициной попала под камнепад. Его коллеги отметили, что альпинистка сломала ногу в двух местах и не смогла спуститься самостоятельно. 

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

«Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял — сказал, что нужны все, кто имеет третий разряд по альпинизму. Она была единственной пострадавшей в тот день. Наш спасотряд разбился на две группы: одни пошли вытаскивать ее через ледник к месту посадки, другие готовились транспортировать ее в лагерь», — добавил Ищенко.

Он отметил, что во время эвакуации Наговицину положили на носилки и обкололи обезболивающими. После этого инциента Ищенко потерял с ней связь, а после узнал, что она застряла на пике Победы.

«У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно», — заявил Ищенко и добавил, что Наговицина не могла успеть восстановиться после перелома за два месяца: для восхождения на пик Победы она должна была приехать в лагерь уже в июле.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
Криминал4 минуты чтения

Ищенко назвал решение Наговициной подниматься на пик Победы «безрассудным» и возмутился тем, что альпинистка, по его мнению, подвергла опасности других людей, которые пытались ее оттуда эвакуировать. Триатлонист отметил, что Наговицина могла скрыть факт травмы и обмануть гида.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин рассказал, что три гида запретили Наговициной подниматься на вершину из-за недостаточного уровня подготовки. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы