Зумеры полюбили народные мотивы и фолк

Молодые люди все чаще интересуются фолк-музыкой, это подтверждается данными стриминговых сервисов и наблюдениями музыкантов, пишет журнал Dazed.

Возрождение популярности фолка в прошлом году заметил Spotify, один из крупнейших аудио-стримингов. «Поколение Z охватила новая волна актуальности, которую трудно игнорировать», — писала редакция сервиса.

Музыканты и эксперты пока не пришли к единому выводу о причинах популярности народных мотивов у зумеров. Однако, как отмечают журналисты, этот тренд подтверждается сразу несколькими событиями последних месяцев — возросшим интересом к песням Боба Дилана после выхода биографического фильма о нем, выступлением популярной певицы Сабрины Карпентер дуэтом с Полом Саймоном и показателями продаж билетов на выступление Ноа Каана.

Музыкант Билли Мартен рассказала журналистам, что связывает популярность фолка с тем, что такой стиль музыки воспринимается в качестве пассивной формы сопротивления современному устройству общества. По ее мнению, фолк можно назвать контркультурой, которая стремится формировать сообщество вместо разобщенного индивидуалистического состояния, в котором пребывает население.

«Поколение Z выходит из эпохи идолопоклонства и вступает в эпоху, где мы ценим артистов, которые кажутся близкими, искренними и честными», — считает креативный ассистент музыкального лейбла The Other Songs Рэй Фостер. Он уверен, что зумеры воспринимают современность пессимистично, а фолк помогает им найти исполнителей, которые «воспевают аутсайдеров».

Мартен же предполагает, что увлечение фолком может быть связано и с недоверием к капиталистическому устройству мира. Она утверждает, что в современном мире люди все чаще сталкиваются с финансовой нестабильностью и экономическими сложностями — это, по ее мнению, привлекает слушателей к фолку, который предлагает утешение и бегство от реальности из-за своего мягкого звучания.